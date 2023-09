Redmi Note 13 et 13 Pro : la gamme moyenne économique de Xiaomi renouvelle son design et améliore ses performances

Xiaomi a présenté en Chine ses nouveaux Redmi Note 13 et Redmi Note 13 Pro.

La série de smartphones Redmi Note 13 de Xiaomi

La série de smartphones Redmi Note, l’une des plus vendues au monde, vient d’être renouvelée en Chine. En plus d’avoir lancé le modèle le plus puissant de l’histoire de la série, le Redmi Note 13 Pro+, la marque pékinoise a complété sa gamme de smartphones milieu de gamme avec les Redmi Note 13 et Redmi Note 13 Pro.

Ces deux modèles ont des caractéristiques similaires, mais présentent des différences importantes qui les placent dans des catégories différentes. Voyons tout ce qu’il faut savoir à leur sujet.

Redmi Note 13 Pro, toutes les informations

Le Redmi Note 13 est le modèle intermédiaire de la famille. Malgré cela, il hérite de certaines caractéristiques de la version plus coûteuse, notamment l’appareil photo de 200 mégapixels.

Il dispose d’une conception combinant plastique et verre, avec une partie arrière plate qui abrite un module de caméra métallique à l’intérieur duquel se trouve le capteur Samsung ISOCELL HP3, ainsi qu’un appareil photo secondaire de 8 mégapixels avec objectif grand-angle ultrarapide et un capteur pour les macros de 2 mégapixels.

Son écran est 100% plat et intègre un capteur selfie situé au centre supérieur. Le panneau est AMOLED avec une résolution de 1,5K, capable d’atteindre un niveau de luminosité maximale de 1800 nits et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Son processeur est le nouveau Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 construit au format de 4 nanomètres. Il est associé jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, ainsi qu’une batterie d’une capacité de 5100 mAh.

Redmi Note 13, toutes les informations

Le Redmi Note 13 Pro est le modèle le plus économique de la série. Malgré cela, il n’oublie pas certaines caractéristiques propres aux modèles plus chers, notamment un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et capable d’atteindre 1000 nits de luminosité.

Ce modèle utilise le processeur MediaTek Dimensity 6080, accompagné de 8 Go de RAM, MIUI 14, une batterie d’une capacité de 5000 mAh et une charge rapide de 33 W.

Son système de caméras est dirigé par un capteur principal de 100 mégapixels, accompagné d’un appareil photo macro de 2 mégapixels. L’appareil photo frontal a une résolution de 16 mégapixels.

Prix des Redmi Note 13 et 13 Pro et date de mise en vente

Les deux nouveaux smartphones de Xiaomi ont été présentés en Chine, où ils seront lancés en premier avant de faire le saut vers d’autres régions du monde. Le prix des Redmi Note 13 dépendra de la variante choisie :

Redmi Note 13 : à partir de 1099 yuans (environ 141 euros)

: à partir de 1099 yuans (environ 141 euros) Redmi Note 13 Pro : à partir de 1399 yuans (environ 180 euros)

