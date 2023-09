L’un des meilleurs jeux d’aventure du Play Store est à moitié prix pour une durée limitée

Aujourd’hui, vous avez la chance d’obtenir le jeu Rusty Lake: Roots pour moins de 2 euros. Il n’y a pas de meilleure occasion que celle-ci pour échanger votre solde Google Rewards.

Rusty Lake: Roots a une remise de 50 % pendant quelques heures, profitez-en !

Le Google Play Store regorge de jeux en tout genre, gratuits et payants, et de temps en temps, les développeurs de ces derniers nous offrent certaines de leurs créations gratuitement ou avec de succulentes réductions, ce qui vous permet de les obtenir pour beaucoup moins que leur prix habituel.

Aujourd’hui est l’un de ces jours, car vous avez l’opportunité de vous procurer l’un des meilleurs jeux d’aventure pour Android à moitié prix, mais ne dormez pas sur vos lauriers car cette offre a une durée limitée et dans quelques heures, ce magnifique jeu retrouvera son prix habituel.

Rusty Lake: Roots bénéficie d’une remise de 50 % pendant quelques heures

Avec plus de 100 000 téléchargements à son actif et une note moyenne de 4,7 sur 5 sur Google Play, basée sur plus de 14 000 critiques d’utilisateurs, Rusty Lake: Roots est sans aucun doute l’une des meilleures aventures graphiques que vous pouvez trouver sur le Google Store.

Rusty Lake: Roots est la deuxième aventure graphique premium de Rusty Lake, l’équipe de développement responsable des sagas à succès Cube Escape et Rusty Lake Hotel.

Rusty Lake: Roots est un jeu où vous prendrez le rôle de James Vanderboom, une personne dont la vie change radicalement lorsqu’il plante une graine spéciale dans la maison qu’il a héritée, d’où émerge un arbre de vie grâce auquel vous pouvez débloquer des portraits de famille et étendre votre lignée.

Rusty Lake: Roots est très facile à jouer, vous permettant de vivre la vie des personnages qui apparaissent dans l’arbre de bout en bout et de créer votre propre lignée et, en plus, c’est un jeu avec lequel vous ne vous ennuierez jamais grâce à sese 33 niveaux remplis de puzzles.

Normalement, Rusty Lake: Roots est au prix de 3,59 euros, mais au cours des prochaines heures, il peut être à vous pour seulement 1,79 euros. C’est une excellente occasion d’utiliser votre solde accumulé dans Google Rewards avant qu’il n’expire et que vous le perdiez. De plus, vous devez savoir que ce jeu est compatible avec tous les appareils sous Android 5.0 et versions ultérieures et qu’il ne dispose pas d’achats in-app, ce qui veut dire que vous n’aurez qu’à payer les 1,79 euros qu’il coûte maintenant pour en profiter pleinement.

Google Play | Rusty Lake: Roots (1,79 euros 3,59 euros)

