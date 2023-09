Marvel’s Spider-Man 2 a déjà terminé son développement: le jeu sortira le 20 octobre sur PS5

La nouvelle de Sony et Insomniac Games est déjà en phase GOLD et il n’y a plus de possibilité de retard.

Marvel’s Spider-Man 2 est déjà en phase GOLD et sortira le 20 octobre

À ce stade, nous connaissons déjà beaucoup d’informations sur Marvel’s Spider-Man 2, ce qui a été également accentué grâce aux premières avancées proposées par plusieurs médias. Par conséquent, nous savons déjà suffisamment pour pouvoir affirmer que le 20 octobre prochain, l’un des grands jeux de 2023 sortira sur PS5, et cela n’est pas étonnant si l’on considère que celui-ci améliorera tout ce qui était déjà bon dans le titre sorti en 2018 sur PS4.

Quoi qu’il en soit, comme nous l’avons dit, Marvel’s Spider-Man 2, qui a été à nouveau présenté lors du dernier State of Play de PlayStation, nous assure qu’il atterrira sur PS5 le 20 octobre définitivement, car hier après-midi, il a été annoncé que son développement est totalement terminé. En d’autres termes, le jeu d’Insomniac Games et PlayStation Studios est déjà en phase GOLD, il n’y a donc aucune possibilité de retard de dernière minute.

Marvel’s Spider-Man 2 est déjà en GOLD et confirme sa sortie sur PS5 le 20 octobre

WE ARE GOLD! We’re thrilled to share the news ahead of #SpiderMan2PS5‘s launch on Octobre 20, 2023 with a few words from the game’s cast! #BeGreaterTogether pic.twitter.com/ChitBfTREM — Insomniac Games (@insomniacgames) 20 septembre 2023

Comme vous pouvez le voir dans le tweet partagé par Insomniac Games, la société a voulu le célébrer en partageant une vidéo dans laquelle ses acteurs principaux ont voulu partager quelques mots avec tous les joueurs qui sont impatients de lancer des toiles dans la ville de New York pour s’y balancer. Plus précisément, dans la vidéo, nous pouvons voir Nadji Jeter (Miles Morales), Yuri Lowenthal (Peter Parker), Laura Bailey (Mary Jane Watson) et Tony Todd (Venom).

Maintenant que Marvel’s Spider-Man 2 est déjà en phase GOLD, ce qui signifie que le jeu dispose déjà de sa version initiale terminée, qui sera celle produite sur le disque inclus dans la version physique du jeu ; Insomniac se concentrera à perfectionner l’expérience autant que possible pour que le meilleur jeu possible arrive sur PS5 le 20 octobre. Cependant, comme d’habitude, la proposition recevra certainement un correctif le jour de son lancement et des mises à jour futures après sa sortie.

Avec tout cela dit, il ne reste plus qu’à rappeler que Marvel’s Spider-Man 2, qui aura une durée de 15 à 20 heures pour son contenu principal et de nombreuses surprises, arrivera sur PlayStation 5 le 20 octobre prochain.



