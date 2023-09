Grâce au USB-C, vous pourrez charger votre Android avec un iPhone 15 (et vice versa)

La adoption du connecteur USB-C par Apple a ouvert une porte intéressante entre les iPhone et les téléphones Android qui était impensable il y a quelques années.

Les nouveaux iPhone 15 sont équipés d’un connecteur USB-C.

L’USB-C n’est pas étranger aux téléphones Android. Depuis un certain temps, cette norme de connexion n’est plus étrange pour ceux qui préfèrent le système d’exploitation du robot vert, et depuis un certain temps, elle permet l’utilisation d’une technologie connue sous le nom de charge inversée pour pouvoir charger d’autres téléphones à partir de celui-ci.

Avec l’arrivée du nouvel iPhone 15, Apple a été contraint d’adopter l’USB-C au détriment du Lightning, le connecteur propriétaire que la firme de Cupertino utilisait jusqu’à présent. Et cela a ouvert une possibilité intéressante : l’utilisation de la charge inversée entre les iPhones et les téléphones Android.

Chargez votre iPhone à partir d’un Android et vice versa

Comme l’ont découvert sur la chaîne YouTube PetaPixel, il s’avère que vous pouvez utiliser la charge inversée dans les deux sens. Cela est démontré dans la vidéo que vous pouvez voir juste au-dessus de ces lignes, dans laquelle les YouTubers montrent comment utiliser cette méthode sans aucun problème.

Depuis un certain temps, les téléphones Android peuvent contrôler le comportement de l’USB lorsqu’un câble est connecté, ce qui permet également de charger les appareils connectés. Il est évident que cela s’est traduit sur les derniers iPhone, bien que avec le Lightning, un iPhone ne peut pas charger un téléphone Android.

Il est vrai que l’utilisation de la charge inversée n’est pas courante. Je n’utilise pas souvent mes téléphones comme une powerbank (j’en ai déjà une à cet effet), mais il est vrai que j’ai souvent utilisé le connecteur USB-C de mon Samsung Galaxy S22 Ultra pour charger ma Samsung Galaxy Watch 5.

Ce qui ne peut pas être nié, c’est que le fait que maintenant les deux côtés du spectre soient « plus unis » grâce à l’USB-C peut être très intéressant pour l’avenir, notamment si Google souhaite explorer des moyens par lesquels les téléphones Android peuvent interagir avec les iPhones via ce connecteur.

