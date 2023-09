Le substitut d’Apple au cuir ne convainc pas: critiques sur les étuis FineWoven de l’iPhone 15 pour leur fragilité

Apple a consacré plusieurs minutes de sa conférence « Wonderlust » du 12 septembre dernier à expliquer pourquoi elle avait décidé de cesser de fabriquer des accessoires en cuir pour ses appareils, y compris les étuis des nouveaux iPhone 15, invoquant des questions de durabilité. En alternative, la marque a introduit un nouveau type de tissu, appelé « FineWoven », développé à partir de « micro-sergé » utilisant 68% de matériaux recyclés.

Ce nouveau tissu a été utilisé pour créer de nouveaux étuis pour iPhone à 69 euros, des portefeuilles MagSafe à 69 euros, des accessoires pour AirTag à 49 euros et même des bracelets pour Apple Watch à 99 euros. Des prix qui, selon ceux qui ont déjà pu tester ces accessoires, semblent absurdes compte tenu de la fragilité du nouveau tissu développé par Apple.

Les plaintes concernant le tissu FineWoven n’ont pas tardé à arriver. Tant les utilisateurs qui ont déjà reçu leurs accessoires que des journalistes comme Allison Johnson, de The Verge, ont critiqué la qualité des nouveaux accessoires d’Apple après les avoir utilisés pendant plusieurs jours.

Johnson elle-même qualifie les nouveaux étuis pour iPhone 15 et iPhone 15 Pro de « vraiment mauvais » et estime que la gamme complète de produits FineWoven est « catastrophique ».

La majorité des utilisateurs se plaignent surtout de la fragilité apparente de ce tissu. Certains expliquent que « lorsque le FineWoven est rayé, les résultats semblent permanents » et qu’il suffit de passer les ongles quelques fois sur l’étui pour laisser des marques indélébiles, qui restent même une semaine plus tard. Dans le passé, des fabricants comme Google ont déjà lancé des étuis en tissu pour leurs smartphones, et le manque de durabilité ne semblait pas être un problème aussi grave que dans ce cas.

D’autres utilisateurs ont décidé de retourner les accessoires qu’ils avaient achetés car ils présentaient des dommages seulement quelques jours après l’achat. Certains d’entre eux comparent même les étuis de l’iPhone 15 Pro à des étuis bon marché que l’on peut acheter dans des stores comme Amazon, avec la différence que ce produit coûte près de 70 euros.

Ive been using apple’s cases for my phones since the iphone 7, but I’ve never returned a case so fast like I did with the finewoven case I preordered last Friday. Finewoven looks like absolute trash

— egg but spam #FlyEaglesFly 2-0 (@eggbutspam) 19 septembre 2023