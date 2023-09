Ce seront les iPhone compatibles avec Death Stranding, selon le très même Hideo Kojima

Couvre-toi, le déclin approche.

Death Stranding, de Hideo Kojima, pourra être joué sur les appareils Apple très bientôt

Les jeux vidéo continuent de gagner du poids dans l’écosystème iOS. Après l’avoir annoncé lors du dernier événement Apple, nous savons également quels appareils Apple seront compatibles avec Death Stranding, dernier jeu vidéo à succès d’Hideo Kojima, une éminence de l’industrie et auteur de sagas légendaires comme Metal Gear Solid ou Silent Hill.

Appareils iOS compatibles avec Death Stranding

Hideo Kojima lui-même s’est chargé de confirmer via les réseaux sociaux les appareils Apple sur lesquels Death Stranding, son dernier jeu vidéo publié, et pour lequel une suite est confirmée, pourra être apprécié. En réalité, cela se fera avec la version Director’s Cut, qui comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations par rapport au jeu de base publié en 2019. Le jeu arrivera sur iOS fin 2023, mais il n’y a pas encore de date exacte.

Les appareils Apple compatibles avec Death Stranding Director’s Cut seront les suivants:

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Pro Max.

iPad avec puce M1 ou supérieure.

Mac avec puce M1 ou supérieure.

Apple veut stimuler le secteur du jeu sur ses appareils, l’un des aspects qui a souvent incité les utilisateurs à utiliser des systèmes concurrents. C’est pourquoi l’arrivée de jeux vidéo « Triple A » sur la pomme croquée est une nouvelle très importante. Petit à petit, les barrières pour profiter des jeux vidéo sont de plus en plus petites sur Apple, et les joueurs pourront profiter du catalogue qui continuera à arriver progressivement sur iOS.

Jeux vidéo natifs sur iOS

Cette année 2023 sera probablement l’une des années où Apple a fait son plus grand bond qualitatif en termes de couverture de jeux vidéo. Au milieu de cette année, l’arrivée d’un jeu emblématique comme No Man’s Sky a déjà été annoncée, qui est actuellement considéré comme l’un des jeux vidéo bénéficiant du meilleur support continu. De nombreux autres jeux arriveront bientôt sur l’écosystème iOS, tels que Resident Evil 4 Remake ou Assassin’s Creed Mirage, deux des sorties les plus populaires de 2023.

Ainsi, les jeux vidéo continuent de se frayer un chemin vers de nouveaux systèmes et plateformes. Et si Apple continue de progresser dans le support aux grands jeux vidéo, il ne fait aucun doute qu’à moyen terme, elle pourra se présenter comme un espace idéal pour que les entreprises lancent leurs jeux vidéo dès leur sortie. Cependant, il reste à voir quels seront les prochains jeux vidéo à annoncer leur arrivée sur les plateformes Apple.



