Voici la possible date de sortie de Counter-Strike 2 : le jeu de Valve devrait arriver ce mois-ci

Il s’est écoulé plusieurs mois depuis l’annonce officielle de la suite du célèbre jeu de tir compétitif de Valve, Counter-Strike, et depuis lors, le secret autour de sa date de sortie a été très présent. Au départ, Counter-Strike 2 devait sortir cet été, ce qui n’a pas été le cas, mais cela pourrait être imminent, car cette suite pourrait avoir une date de sortie proche à l’horizon, du moins, c’est ce que semble suggérer le compte Twitter (X) du jeu lui-même.

Le jeu de Valve a été en phase de bêta fermée, donc plusieurs joueurs ont déjà pu en profiter et aider l’entreprise à corriger les erreurs en vue d’un lancement définitif, ce qui pourrait se produire la semaine prochaine. Pourquoi disons-nous cela ? Eh bien, il semble que le 27 septembre prochain pourrait être le jour du lancement de Counter-Strike 2 sur PC (Steam).

What are you doing next Wednesday?

— CS2 (@CounterStrike) Septembre 20, 2023