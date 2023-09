Le nouveau produit de Xiaomi est exactement ce dont vous avez besoin à la maison pour économiser de l’argent cet hiver

Xiaomi a mis en vente un chauffe-eau économique, efficace et d’une capacité de 60 litres.

Le Xiaomi MIJIA Smart Dual-gallon Electric Water Heater 60L S1 est un chauffe-eau au design minimaliste

Quelques semaines seulement après avoir lancé le produit de l’été, Xiaomi a déjà prêt un nouveau produit qui pourrait devenir l’un des plus vendus l’hiver prochain. Il s’agit d’un chauffe-eau électrique lancé sous la marque MIJIA, avec une capacité de 60 litres et un design minimaliste.

Le Xiaomi MIJIA Smart Dual-gallon Electric Water Heater 60L S1 a été lancé en Chine, où il est déjà en vente à un prix exceptionnel de moins de 180 euros.

Voici le nouveau chauffe-eau intelligent de Xiaomi

La société a lancé ce nouveau produit seulement quelques jours après avoir présenté sa bouilloire d’une grande capacité. Dans ce cas, il s’agit d’un chauffe-eau électrique pour la maison, avec une capacité de 60 litres qui intègre un système de fûts plats doubles afin d’offrir un design minimaliste et compact.

Il est équipé de deux moteurs de 3200 W et est capable de chauffer l’eau en quelques secondes, et de la maintenir à la température souhaitée pendant le temps nécessaire.

Parmi ses fonctionnalités les plus intéressantes, on peut souligner son écran tactile qui permet de contrôler la température de l’eau, ainsi que son revêtement anti-décharges électriques et son interrupteur de protection contre les fuites d’eau.

Ce chauffe-eau utilise également un revêtement antibactérien et utilise de l’acier inoxydable pour la construction des tubes chauffants à l’intérieur.

Comme la plupart des produits du catalogue MIJIA, le Xiaomi MIJIA Smart Dual-gallon Electric Water Heater 60L S1 est équipé de la connectivité Wi-Fi et peut être contrôlé depuis un téléphone portable. Cela permet de programmer le chauffe-eau pour qu’il s’allume uniquement lorsque cela est nécessaire, et étant donné qu’il peut chauffer l’eau de manière très efficace, les économies d’énergie (et économiques) devraient être substantielles.

Le dispositif peut être acheté via Xiaomi Youpin au prix de 1399 yuans, soit environ 179 euros au taux de change. Pour l’instant, il ne semble pas que ce dispositif sera lancé sur le marché mondial.

