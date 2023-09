Ces écouteurs de jeu sans fil Logitech coûtent maintenant 50 euros et ont du succès sur Amazon

Les écouteurs de jeu dont nous parlons sont les Logitech G435, qui sont maintenant en promotion sur Amazon et sont un succès en store.

Les écouteurs de jeu sans fil Logitech G435 bénéficient d’une réduction de près de 40 euros sur Amazon

Si vous appréciez les jeux vidéo comme l’un de vos passe-temps principaux, vous aimerez sûrement aussi les jouer de la manière la plus immersive possible. Dans ce sens, de bons écouteurs de jeu sont souvent un outil qui facilite grandement cette immersion que beaucoup d’entre nous recherchent lorsque nous jouons à nos titres préférés. Maintenant, si vous recherchez de nouveaux écouteurs, dans cet article nous avons des écouteurs sans fil qui sont idéaux pour cette utilisation mentionnée et qui ont maintenant une offre sur leur prix.

Les Logitech G435 sont les écouteurs de jeu sans fil qui sont actuellement en promotion dans plusieurs stores comme leur site officiel ou PcComponentes, bien qu’il semble que la meilleure offre que nous puissions trouver en ce moment se trouve sur Amazon. Habituellement, vous pouvez trouver ces écouteurs à un prix de 87,99 euros, mais maintenant nous pouvons voir sur Amazon comment il a baissé de 43% grâce à la promotion mentionnée.

Ces Logitech G435 ont maintenant une réduction de 43% sur Amazon

Par conséquent, en pensant que le prix habituel de ces écouteurs est de 87,99 euros et qu’ils ont maintenant une réduction de 43%, la réduction de ces écouteurs est de 38 euros maintenant dans le store mentionné. Ainsi, les Logitech G435 sont au prix de 49,99 euros sur Amazon grâce à cette offre, ce qui explique pourquoi ces écouteurs de jeu sans fil sont devenus les plus vendus dans leur domaine, celui des écouteurs de jeu, évidemment. De plus, n’oubliez pas que si vous les achetez dans le store mentionné et que vous êtes client d’Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de leur livraison gratuite et rapide.

Les Logitech G435 sont, comme nous l’avons dit, des écouteurs de jeu totalement sans fil, donc ils se connectent via Bluetooth, et très confortables avec un design de bandeau. Ils peuvent être utilisés pendant des heures sans problème, car ils utilisent des coussinets en mousse à mémoire de forme recouverts d’un tissu respirant et ne pèsent que 165 grammes. Sur leur page Amazon, ils indiquent qu’ils sont compatibles avec PC, Mac, smartphones, PS5 et PS4, vous pourrez donc les utiliser sur plusieurs appareils. Il convient de mentionner qu’ils sont accompagnés d’un dongle USB pour utiliser la technologie sans fil LIGHTSPEED propre à la marque, qui nous offre une faible latence et une portée allant jusqu’à 10 mètres.

Outre cela, ces écouteurs incluent des haut-parleurs de 40 mm avec lesquels nous pouvons profiter d’un son haute fidélité, et ils sont compatibles avec Dolby Atmos et Windows Sonic. De plus, ils ont également deux microphones avec formation de faisceaux intégrée et réduction du bruit, ce qui nous aidera à maintenir des conversations plus que claires pendant que nous jouons avec des amis. En termes d’autonomie, nous pouvons indiquer que ces écouteurs ont une batterie longue durée capable de nous offrir jusqu’à 18 heures de lecture par charge, qui se fait via un câble USB-C vers USB-A.

Ayant dit tout cela, il ne reste plus qu’à rappeler que ces écouteurs de jeu sans fil Logitech G435 peuvent être à vous pour 49,99 euros sur Amazon grâce à cette offre que nous vous proposons dans cet article.

