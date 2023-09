Que tu le croies ou non, Xiaomi prend également soin de tes pieds : leur dernière innovation non seulement peut les désinfecter, mais elle peut même faire des massages.

Cela peut sembler être une blague, mais nous vous confirmons que ce n’est pas le cas. Comme vous le savez déjà, le catalogue de produits domotiques et d’hygiène personnelle dans l’écosystème Xiaomi est pratiquement infini, mais le dernier lancement de la marque est complètement dépourvu de sens. Nous parlons du nouveau Xiaomi Mijia Smart Sterilizing Foot Bath, un dispositif conçu pour prendre soin de vos pieds.

Dans ce cas, le produit est disponible sur la plateforme de financement participatif Xiaomi Youpin au prix de seulement 449 yuans, soit environ 58 euros. Pour l’instant, sa sortie à l’échelle mondiale n’a pas été confirmée, mais nous pensons qu’il s’agit d’un produit vraiment intéressant à analyser, car nous n’avions jamais rien vu de similaire dans la marque auparavant.

Au revoir les bactéries, bonjour les massages

Comme nous l’avons dit, ce nouveau Xiaomi Mijia Smart Sterilizing Foot Bath est conçu pour prendre soin de la santé de vos pieds, surtout en ce qui concerne le nettoyage. Il dispose d’un système de stérilisation par rayons ultraviolets de 254 nm qui nous permettra d’éliminer tout type de germe ou de bactérie en plongeant simplement nos pieds à l’intérieur.

De plus, l’eau que nous remplissons dans son récipient aura une température optimale grâce à un système de chauffage qui facilite cette tâche, et à ce confort s’ajoute également le fait que le produit est capable de masser les huit points de contact que nous avons sous nos pieds afin que son utilisation soit la plus agréable possible.

Et, comme il ne pourrait en être autrement, cet appareil est également équipé de connectivité WiFi pour que nous puissions le contrôler via l’application Mi Home. Bien sûr, nous pourrons le configurer à l’aide des boutons intégrés à son corps, mais tout ce qui est sans fil et qui nous apporte un plus grand confort est le bienvenu.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi Mijia Smart Sterilizing Foot Bath

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, le nouveau Xiaomi Mijia Smart Sterilizing Foot Bath est déjà disponible sur Xiaomi Youpin au prix de

seulement 449 yuans, soit environ 58 euros. Pour l’instant, nous ne savons pas si nous pourrons en profiter à l’échelle mondiale à l’avenir, mais nous resterons attentifs au cas où des informations à ce sujet seraient disponibles.

Plus d’informations | Xiaomi Youpin

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :