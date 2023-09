De 799 à 389 euros : ce téléphone haut de gamme avec 12 Go + 256 Go détruit son prix pendant quelques heures

Remise brutale de 410 euros pour un smartphone d’une qualité exquise, de l’écran aux performances. Attention, vous ne l’achetez à ce prix si bas que pour une durée limitée.

Le design de ce smartphone haut de gamme OPPO est spectaculaire, et il peut maintenant être à vous pour 410 euros de moins // Image : Urban Techno.

Nous ne trouvons pas les mots justes pour définir l’énorme affaire que représente l’OPPO Reno8 Pro 5G en ce moment. Pour mettre les choses en contexte, nous avons ici un smartphone haut de gamme avec un écran de grande qualité, d’excellentes performances et un prix de vente d’origine de 799 euros. Ne soyez pas effrayé par le prix, car cet OPPO Reno8 Pro 5G casse son prix et vous pouvez l’acheter pour seulement 389 euros sur AliExpress Store grâce au code promo FR60.

Sans aucun doute, ce smartphone est l’affaire du jour, car cela signifie que vous pouvez obtenir l’un des meilleurs smartphones haut de gamme pour moins de 400 euros. Si vous faites un rapide calcul, vous verrez que vous bénéficiez d’une réduction de 410 euros, c’est impressionnant. De plus, étant donné qu’il s’agit d’AliExpress Store, la livraison est gratuite et se fait depuis la France, vous recevrez donc le téléphone chez vous en quelques jours seulement.

Pour comparer, ce même OPPO Reno8 Pro 5G est proposé à 583 euros chez MediaMarkt, 590 euros chez PcComponentes et 599 euros chez Amazon et dans la boutique officielle OPPO. Comme vous pouvez le constater, aucun de ces prix ne s’approche de celui d’AliExpress Store, bien que vous deviez garder à l’esprit que l’affaire dont nous vous parlons a une date d’expiration. Attention, elle se termine le vendredi 22 au matin, donc vous n’avez que quelques heures pour profiter de la réduction de 410 euros.

Obtenez un smartphone haut de gamme pour seulement 389 euros

Si vous vous procurez cet OPPO Reno8 Pro 5G, vous obtenez essentiellement l’un des smartphones les plus beaux du marché. Il a un design exquis, à la fois esthétique et ergonomique. Le modèle qui bénéficie de cette offre sur AliExpress est de couleur verte, un ton très original qui lui donne une élégance que nous adorons. De plus, la forme du téléphone, l’épaisseur de seulement 7,3 millimètres et le poids de 183 grammes le rendent particulièrement confortable en main.

Passons au design de l’écran, qui maintient une grande qualité. Nous avons ici un écran AMOLED de 6,7 pouces, une résolution Full HD+ (2413 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une luminosité allant jusqu’à 950 nits. En pratique, cet écran offre des résultats très, très bons sous tous les aspects. De plus, il est accompagné de haut-parleurs stéréo doubles émettant un son de grande qualité.

La puissance est assurée par le processeur MediaTek Dimensity 8100 Max, accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. En quelques mots, l’OPPO Reno8 Pro 5G est une bête qui fait fonctionner avec fluidité n’importe quelle application. Les performances sont dignes d’un haut de gamme et vous le remarquerez au quotidien. Son logiciel d’origine est Color OS 12.1 basé sur Android 12, mais il a déjà été mis à jour vers Color OS 13 basé sur Android 13.

Le terminal est équipé de 3 caméras à l’arrière, avec comme point fort un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels. Vous pourrez ainsi capturer des photos de bonne qualité et des vidéos en résolution 4K. Vous pouvez également utiliser un objectif ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et une caméra frontale de 32 MP. Avec cette dernière, les photos sont également bonnes, vous serez satisfait de vos selfies.

➡️ Voir l’offre OPPO Reno8 Pro 5G avec le code FR60

Avec l’OPPO Reno8 Pro 5G, vous bénéficierez également d’une grande autonomie grâce aux performances spectaculaires de la batterie de 4 500 mAh. Notez que si vous n’êtes pas très exigeant, vous pourrez l’utiliser pendant jusqu’à 2 jours sans avoir besoin de le recharger. Même lors des jours où vous l’utilisez plus intensivement, il arrivera encore la nuit avec une seule charge. Attention, la charge rapide est de 80W et le chargeur est inclus, vous pourrez ainsi charger complètement le téléphone en seulement une demi-heure.

➡️ Moins de 2 euros : ces écouteurs sans fil Xiaomi sont un scandale

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Le lecteur d’empreintes digitales à l’écran, la connectivité WiFi 6 et le Bluetooth 5.3 sont d’autres détails importants de ce smartphone haut de gamme. Vous avez maintenant pu découvrir ce que sera votre expérience avec cet OPPO Reno8 Pro 5G, c’est vraiment impressionnant. Si vous voulez vous le procurer, profitez de l’occasion et obtenez-le pour seulement 389 euros sur AliExpress Store avec le code promo FR60.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :