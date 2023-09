Xiaomi, en difficultés : trois des plus grandes opératrices de ce pays ont cessé de vendre leurs téléphones portables

Les entreprises Telia, DNA et Elisa, trois des principaux opérateurs en Finlande, ont suspendu la vente de téléphones mobiles Xiaomi sur leur marché.

Xiaomi a des problèmes avec les opérateurs en Finlande.

Xiaomi continue de travailler afin de figurer parmi les premiers à lancer Android 14, même sur les marchés internationaux, bien qu’il semble que le géant de Haidian rencontre des problèmes plus importants sur certains des principaux marchés européens, où les opérateurs de télécommunications ont décidé de retirer les téléphones Xiaomi et leurs marques subsidiarisées de leurs catalogues.

Nos collègues de GSMArena nous ont rapporté ces informations selon lesquelles les trois principaux opérateurs ont déjà suspendu la vente des appareils Xiaomi jusqu’à nouvel ordre.

Les principaux opérateurs de télécommunications en Finlande viennent de retirer les appareils Xiaomi de leurs catalogues, en réponse à la présence du fabricant de Haidian en Russie tant que le conflit armé en Ukraine n’est pas résolu.

Il s’agit des entreprises Telia, DNA et Elisa, qui ont annoncé cette mesure en réponse à la présence de Xiaomi en Russie alors que le conflit armé et l’invasion russe en Ukraine se poursuivent.

Quant aux détaillants Gigantti et Verkkokauppa, ils continueront de vendre ces produits du moins pour le moment, car selon leurs dirigeants, l’Union européenne n’interdit pas explicitement la vente de terminaux et de dispositifs de la marque Xiaomi.

La Finlande ouvrira-t-elle la voie à une décision commune de l’Union européenne ?

C’est l’Agence nationale de prévention de la corruption en Ukraine qui a déplacé ses pions au début de 2023 en déclarant Xiaomi « parrain international de la guerre » en raison de sa présence active sur les marchés russes.

En ce qui concerne la Finlande, nous savons déjà qu’en raison de sa proximité avec la Russie et de son récent adhésion à l’OTAN, elle surveille étroitement tout mouvement lié à la guerre en Ukraine, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait été la première à franchir cette étape qui pourrait ouvrir la voie à une décision commune de l’UE.

En ce qui concerne les opérateurs finlandais, Telia a confirmé qu’elle épuiserait les stocks et cesserait immédiatement de collaborer avec Xiaomi pour la vente de leurs appareils, tandis que Elisa adopte une approche moins catégorique, puisqu’elle réduira uniquement la gamme d’appareils Xiaomi disponibles en vendant probablement à partir de maintenant seulement les plus recherchés et demandés par ses clients. Quant à DNA, il n’y a plus de téléphones Xiaomi dans leurs stores, le PDG confirmant qu’ils ne sont pas satisfaits de la manière dont Xiaomi gère la situation entre la Russie et l’Ukraine.

Tout cela se passe dans un pays où Lei Jun dispose d’un centre de recherche et développement situé sur le campus technologique de l’Université de Tampere, mais où le sentiment anti-russe (90% de la population pense que ce pays représente un danger pour la sécurité mondiale) et la sensibilité à l’invasion en Ukraine ont toujours été très élevés.

Nous verrons si cela n’a pas de conséquences au niveau de l’ensemble de l’Union européenne dans les mois à venir !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :