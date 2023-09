Google veut que vous puissiez retrouver votre téléphone portable perdu ou volé… même lorsqu’il est éteint

Nouvelle fonctionnalité en préparation pour les Google Pixel.

Le Pixel 8, qui pourrait déjà disposer d’Android 14, aurait cette fonctionnalité intégrée

Si vous avez déjà perdu votre téléphone portable ou si on vous l’a volé, cette nouvelle fonctionnalité que Google prépare sera de la musique pour vos oreilles. En effet, la société prépare une nouvelle fonctionnalité pour son catalogue de terminaux Android qui permettra aux utilisateurs de retrouver leurs appareils même lorsqu’ils sont éteints ou sans batterie (bien que ce dernier point soit sujet à conditions).

Nouveautés pour « trouver mon appareil »

La fonctionnalité des smartphones « trouver mon appareil » a évité bien des désagréments aux utilisateurs les plus distraits du monde entier. Et maintenant, cela deviendra encore plus évident, car selon Android Authority, avec cette fonctionnalité toujours active, vous pourrez retrouver votre smartphone même s’il est éteint. Cependant, la mise à jour vers Android 14 devra d’abord arriver, et elle sera implémentée progressivement sur les appareils actuels et devrait déjà être incluse dans le Pixel 8.

Cette fonctionnalité, qui permet de localiser le téléphone même lorsqu’il est éteint, existait déjà sur les iPhone, ce qui la rendra moins nouvelle pour les utilisateurs d’iOS. En effet, cette méthode de localisation via le Bluetooth des appareils iPhone les plus récents fonctionne même lorsque la batterie est épuisée, car les téléphones conservent toujours une petite quantité d’énergie de réserve, même si l’indicateur affiche 0%. Cependant, lorsque l’énergie disponible pour la puce Bluetooth sera insuffisante, cette méthode ne fonctionnera plus.

Le Pixel 8 est en préparation

Google continue de s’efforcer de maintenir sa gamme de smartphones parmi les plus puissantes du marché, bien qu’elle soit encore loin derrière les sociétés chinoises les plus vendues. On s’attend à ce que le Pixel 8 soit présenté lors de l’événement que la société a prévu pour le 4 octobre, où nous découvrirons tous les détails de cette nouvelle génération, et nous saurons si la hausse de prix se confirme.

Malgré le fait que les Pixel ne se distinguent pas par leurs ventes dans de nombreux marchés, il convient de mentionner que leurs caractéristiques font des Pixel l’un des téléphones les plus satisfaisants actuellement depuis quelques années. Leur logiciel basé sur Android pur, leur appareil photo enviable et la qualité de leur matériel en font toujours des téléphones à prendre en compte dans le haut de gamme, un segment de marché de plus en plus disputé.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :