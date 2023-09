Le NIO Phone est désormais officiel : le premier smartphone de la « Tesla chinoise » arrive pour rivaliser avec les meilleurs

La marque chinoise de voitures électriques NIO vient de présenter son premier smartphone Android.

Le NIO Phone est un smartphone premium avec triple caméra arrière, incluant un capteur téléobjectif avec une lentille en forme de périscope

Après des mois de rumeurs, de fuites et d’indices, NIO, la société automobile chinoise communément appelée « le Tesla chinois », vient de présenter son premier smartphone, le NIO Phone. La société vise à faire de cet appareil le meilleur complément pour ses véhicules grâce à un design inspiré du style des voitures de la marque et une série d’ajouts logiciels qui permettent de tirer le meilleur parti de l’ « expérience NIO ».

Pour l’instant, le téléphone a été présenté en Chine et il n’est pas clair s’il sera finalement disponible dans d’autres régions du monde.

NIO Phone, toutes les informations

Le NIO Phone arbore un design unique, avec un dos à double finition mate et brillante, légèrement courbé pour séparer le module de caméras du reste du panneau arrière. Le téléphone est disponible en différentes couleurs, qui, selon NIO, ont la même origine que les teintes choisies pour la carrosserie de leurs voitures. Les couleurs sont blanc, noir, vert, violet, bleu clair et gris. Il y a également un modèle spécial EPedition en couleur bleu nuit, qui combine une texture céramique et du cuir. Toutes les finitions sont certifiées étanches à l’eau et à la poussière IP68.

Ses caractéristiques techniques sont dignes d’un smartphone haut de gamme. Il est équipé d’un écran courbé basé sur la technologie AMOLED LTPO de 6,81 pouces de diagonale, avec une résolution 2K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale allant jusqu’à 1800 nits.

De plus, il intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 associé à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage, le tout soutenu par une batterie d’une capacité de 5200 mAh et une charge rapide par câble de 66 W, ainsi qu’une charge sans fil de 50 W compatible avec le chargeur inclus dans les voitures NIO.

Le système caméra du NIO Phone est composé de trois capteurs principaux. Ils sont les suivants :

Appareil photo ultra grand angle : Sony IMX766 de 50 mégapixels, distance focale équivalente à 15 mm, champ de vision de 110 degrés

: Sony IMX766 de 50 mégapixels, distance focale équivalente à 15 mm, champ de vision de 110 degrés Appareil photo grand angle : Sony IMX707 de 50 mégapixels, distance focale équivalente à 23 mm, stabilisation optique de l’image

: Sony IMX707 de 50 mégapixels, distance focale équivalente à 23 mm, stabilisation optique de l’image Téléobjectif : Sony IMX890 de 50 mégapixels avec zoom optique 2,8x (distance focale équivalente à 65 mm), stabilisation optique de l’image

Parmi les caractéristiques les plus intéressantes, il convient de souligner l’inclusion d’un filtre spécial pour capturer les voitures, qui identifie automatiquement le contour du véhicule pour mettre en valeur sa couleur ou appliquer un effet de mouvement.

Le logiciel, basé sur Android, dispose de quelques « trucs » visant à tirer parti des voitures NIO. Grâce à l’application NIO Link, il est possible de contrôler jusqu’à 30 fonctions de la voiture depuis le téléphone mobile, y compris le déverrouillage des portes grâce à la prise en charge de la technologie UWB, le contrôle de la climatisation ou le changement de configuration de certains paramètres de la voiture, même lorsque l’utilisateur se trouve à l’extérieur.

Le système d’exploitation développé par la marque s’appelle Sky UI et a un style similaire à celui d’autres surcouches de personnalisation des fabricants chinois, comme ColorOS ou EMUI. La marque mise sur un style simple, tellement que NIO garantit que aucune publicité ne sera affichée et aucune application indésirable ne sera préinstallée.

Prix du NIO Phone et date de disponibilité

NIO a confirmé que son premier smartphone sera mis en vente en Chine le 28 septembre. Depuis aujourd’hui, ils peuvent déjà être achetés via l’application NIO.

Il est proposé à un prix qui débute à 6499 yuans, soit environ 835 euros, dans sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le modèle le plus cher, avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage, est mis en vente à 7499 yuans, soit environ 963 euros.

