HONOR X40 GT Racing Edition : une bête du gaming avec un écran de 144 Hz et 12 Go de RAM

Le HONOR X40 GT est un smartphone orienté vers le gaming avec un prix de seulement 230 euros

Un nouveau smartphone orienté vers le gaming vient d’arriver dans le catalogue de HONOR. Il s’agit du HONOR X40 GT Racing Edition, un téléphone lancé sur le marché chinois, avec lequel la société tentera de conquérir les utilisateurs à la recherche d’un téléphone pour jouer sans dépenser trop d’argent.

En effet, le HONOR X40 GT arrive sur le marché à un prix de seulement 230 euros, malgré des spécifications dignes d’un smartphone haut de gamme il y a quelques générations. Voyons tout ce que nous devons savoir à son sujet.

HONOR X40 GT, toutes les informations

Caractéristiques Dimensions 166,1 x 75,8 x 8,45 mm

199,5 grammes Écran IPS LCD de 6,81 pouces

Résolution Full HD+ (2388 x 1080 pixels)144 Hz de taux de rafraîchissement Processeur Qualcomm Snapdragon 888

GPU : Adreno 660 RAM 12 Go LPDDR5 Système d’exploitation MagicUI 7.0 basé sur Android 12 Stockage 256/512 Go Caméras Arrière :

50 Mpx principal ƒ/2,4

2 Mpx macro

2 Mpx portrait

Avant :

16 Mpx Batterie 4800 mAh

Charge rapide 66 W Autres Lecteur d’empreintes digitales sur le côté, USB 2.0 Type C Connectivité Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO

Bluetooth 5.2

5G

NFC

Le X40 GT de HONOR a un design agressif, surtout dans ses couleurs blanc et noir, toutes deux avec des détails inspirés des voitures de course.

Son grand module de caméras circulaire est la caractéristique principale de l’arrière, bien qu’il ne soit qu’esthétique, car ses performances sont plus dignes d’un smartphone de milieu de gamme : nous avons un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture ƒ/2,4, accompagné de deux caméras de 2 mégapixels chacune, pour les macros et les portraits respectivement.

Le HONOR X40 GT dispose d’un écran IPS de 6,81 pouces en diagonale, l’un des plus grands disponibles aujourd’hui dans le catalogue de la société. Il a une résolution Full HD+ et atteint 144 Hz de taux de rafraîchissement.

Tout cela est soutenu par un processeur Qualcomm Snapdragon 888, une puce haut de gamme de plusieurs générations, qui est encore capable d’offrir des performances solides aujourd’hui. Dans ce cas, il est associé à 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage interne, ainsi qu’à une batterie de 4800 mAh de capacité avec prise en charge de la charge rapide 66 W. En utilisant le chargeur et le câble inclus dans la boîte, le X40 GT peut recharger 50% de sa batterie en seulement 15 minutes, selon la marque.

Une mauvaise nouvelle concerne son logiciel : le X40 GT est livré avec MagicUI 7.0 basé sur Android 12, une version du système d’exploitation lancée il y a environ deux ans.

Prix du HONOR X40 GT et disponibilité

Le HONOR X40 GT arrive dans le catalogue de HONOR pour se positionner quelques marches en dessous du HONOR 80 GT, l’autre mobile de la marque orienté vers le gaming.

En tant que tel, il a un prix plus bas, à partir de 1799 yuans pour son modèle de base, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. En euros, cela équivaut à environ 231 euros selon le taux de change actuel.

Pour l’instant, l’appareil est uniquement disponible en Chine et il n’est pas clair s’il sera disponible dans d’autres régions du monde.

