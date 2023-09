Samsung Galaxy A15 : design du nouveau smartphone bon marché de la marque coréenne dévoilé

Le célèbre filtrateur OnLeaks a partagé via TheTechOutlook plusieurs images et une vidéo à 360º du Samsung Galaxy A15 qui dévoilent son design complet.

Render dévoilé du nouveau Samsung Galaxy A15 en couleur noire

Une fois qu’il a déjà lancé sur le marché sa nouvelle génération de fleurons pliables, composée des Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, Samsung concentre maintenant ses efforts pour préparer l’arrivée de ses nouveaux terminaux pour 2024, à la fois les vaisseaux amiraux de la gamme Galaxy S et le modèle plus mesuré de la série Galaxy A.

Ainsi, après que le célèbre leaker Ice Universe nous ait confirmé plus de détails sur les caméras du Galaxy S24 Ultra, une nouvelle fuite nous montre maintenant le design du nouveau téléphone bon marché du géant coréen, le Samsung Galaxy A15.

Voici les images et la vidéo révélées du futur Samsung Galaxy A15

Comme nous le dit SamMobile, le célèbre filtrateur OnLeaks a partagé via le média TheTechOutlook les premiers rendus du nouveau smartphone d’entrée de gamme de la marque coréenne, le Samsung Galaxy A15.

Les premières images révélées du Samsung Galaxy A15, que nous vous laissons ci-dessous, montrent que le nouveau téléphone bon marché de Samsung continue à avoir une partie avant et une partie arrière plates, tout comme son prédécesseur, mais opte pour des panneaux latéraux également plats au lieu des panneaux arrondis que nous avons vus sur le Samsung Galaxy A14.

Peut-être ce qui est le plus remarquable dans la conception du Galaxy A15 est que le cadre latéral droit, où se trouvent les boutons d’alimentation, qui intègre également le capteur d’empreintes digitales, et de volume, sort légèrement du châssis, ce qui nous rappelle les panneaux latéraux des versions précédentes des Galaxy XCover.

De plus, ces rendus nous montrent également une partie avant avec une encoche Infinity-U dans laquelle se trouvera un écran de 6,4 pouces par rapport à l’encoche en forme de V qui entourait un écran de 6,6 pouces que nous avons vu sur le Galaxy A14 et une partie arrière avec un triple module de caméras et un flash LED situés dans le coin supérieur gauche et intégrés dans le châssis, tout comme sur le modèle précédent.

OnLeaks a également partagé une vidéo à 360º, que nous vous laissons juste au-dessus, grâce à laquelle nous pouvons apprécier d’autres détails de la conception du Galaxy A15 tels qu’un cadre latéral gauche où se trouve le tiroir pour les cartes nano SIM et une partie inférieure dans laquelle sont situés le port de chargement USB-C, le haut-parleur, l’un des microphones et une prise casque de 3,5 mm.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :