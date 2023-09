La plus vendue : cette enceinte Bluetooth se distingue par sa batterie de 30h et sa grande puissance

L’enceinte de RIENOK est une bête en termes de son et d’autonomie, et elle est scandaleusement bon marché.

Cette enceinte de RIENOK est une excellente opportunité et une alternative à d’autres marques comme Sony ou JBL pour un prix similaire et une puissance supérieure.

Vous avez besoin d’une enceinte sans fil pour pouvoir emmener votre musique à la plage, à une fête ou en camping ? Vous trouverez de nombreux modèles disponibles à l’achat en ligne, mais aucun n’offre une aussi bonne qualité-prix que celui-ci de RIENOK. Aujourd’hui, vous pouvez vous procurer cette enceinte pour moins de 30 euros sur Amazon.

Il s’agit de l’enceinte sans fil la plus vendue du moment sur Amazon, devant d’autres grands modèles comme le JBL Go 3 ou le Sony SRS-XB13 qui ont donné d’excellents résultats à leurs utilisateurs. Mais celle-ci de RIENOK est une bête avec une grande puissance, une très bonne autonomie et même des LED colorées.

Enceinte Bluetooth RIENOK

Obtenez l’enceinte Bluetooth la plus vendue du moment à prix réduit

Équipée de deux radiateurs de basses et d’une puissance de 30 W RMS, l’enceinte Bluetooth de RIENOK offre un son puissant et riche d’une grande fidélité qui remplira n’importe quel espace de musique. De plus, vous pouvez personnaliser votre expérience d’écoute en alternant entre la qualité sonore normale et les impressionnants super basses en appuyant simplement sur le bouton « Bass ».

Avec une classification d’étanchéité IPX7, cette enceinte est résistante à l’eau, ce qui signifie qu’elle peut supporter les éclaboussures, une légère pluie et même une immersion jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant quelques minutes. Cela en réalité le compagnon idéal pour apporter de la musique sous la douche, à la piscine ou à la plage sans vous soucier de l’endommager.

Une caractéristique marquante de cette enceinte est sa capacité à associer deux enceintes Bluetooth de RIENOK et à créer un système stéréo sans fil réel. De plus, les lumières RGB intégrées peuvent être synchronisées avec la musique de votre appareil Bluetooth, créant une atmosphère festive tandis que la couleur des lumières change au rythme de la mélodie, parfait pour animer n’importe quelle fête.

Cette enceinte est compacte et facile à transporter partout où vous allez car elle ne pèse que 580 grammes environ et mesure moins de 21 cm de longueur et moins de 8 cm de diamètre. Avec une batterie de 3600 mAh, elle offre jusqu’à 30 heures de lecture continue à un volume moyen. De plus, elle est équipée d’une sangle qui vous permet de l’attacher à votre poignet ou à votre sac à dos, offrant un confort et une portabilité inégalés.

Elle est compatible avec plusieurs appareils Bluetooth et offre également la possibilité de se connecter via des cartes microSD ou le port auxiliaire Jack de 3,5 mm, ce qui permet la connexion à des appareils sans Bluetooth tels que des ordinateurs et des téléviseurs (notez qu’elle n’est pas compatible avec les appareils Echo).

➡️ Voir l’offre Enceinte Bluetooth RIENOK

Donc, vous le savez maintenant, si vous avez environ 30 euros à dépenser pour une enceinte sans fil, il s’agit de l’une des meilleures options et elle n’a rien à envier à d’autres marques comme Sony ou JBL à cet égard. Pour ce prix, il y a de nombreuses enceintes, mais aucune n’offre une aussi bonne autonomie et autant de possibilités de connectivité que celle-ci de RIENOK.

