Razer BlackShark V2 HyperSpeed: Libérez l’audio de jeu professionnel à petit budget

Razer vient d’annoncer une toute nouvelle paire de casques de jeu sans fil. Baptisé Razer BlackShark V2 HyperSpeed, ce casque vise les joueurs qui ont un budget serré mais qui ne veulent pas compromettre la qualité audio et les fonctionnalités de jeu.

En ce qui concerne la position du BlackShark V2 HyperSpeed dans la gamme de produits de Razer, il se situe en dessous du dernier modèle BlackShark V2 Pro. Et au cas où vous ne le sauriez pas, le V2 Pro est l’un des meilleurs casques de jeu du marché en ce moment. Mais malgré le fait qu’il soit légèrement inférieur au V2 Pro, le V2 HyperSpeed offre un rapport qualité-prix exceptionnel.

Points forts principaux du Razer BlackShark V2 HyperSpeed

Au prix de 129,99 dollars, le Razer BlackShark V2 HyperSpeed offre de nombreuses fonctionnalités. Mais parmi toutes, voici les points forts principaux :

Conception ultra légère

L’un des principaux atouts du Razer BlackShark V2 HyperSpeed est sa qualité de fabrication. Razer a utilisé des matériaux de haute qualité qui maintiennent le poids bas tout en rendant le casque sans fil extrêmement durable. Pour être précis, cette paire de casques de jeu ne pèse que 280 grammes.

De plus, le BlackShark V2 HyperSpeed présente une force de serrage améliorée. Grâce à la réduction de poids optimisée, la force de serrage améliorée offre un confort parfait. Vous pouvez porter le casque pendant des heures sans aucun problème de confort.

À cet égard, le Razer BlackShark V2 HyperSpeed est équipé d’une mousse à mémoire ultra douce sur les écouteurs. Associée à la nature fermée des écouteurs, cela permettra au casque de s’adapter à la forme naturelle de votre tête. Il créera ainsi un joint parfait et améliorera encore le niveau de confort.

Qualité sonore professionnelle

Comme les autres produits haut de gamme de Razer, le BlackShark V2 HyperSpeed est équipé de drivers en titane TriForce. Razer a calibré ces drivers de 50 mm pour offrir une clarté accrue, des aigus supérieurs, des médiums clairs et des basses sans distorsion. Tout cela vous permettra de profiter de la meilleure expérience audio de jeu possible avec le casque.

Si vous cherchez des détails spécifiques, la conception brevetée de Razer divise les drivers en trois parties différentes. Chacune est responsable des basses, des médiums et des aigus. De plus, les drivers sont dotés de diaphragmes à revêtement de titane, ce qui ajoute de la clarté à toutes les voix que vous entendez avec le BlackShark V2 HyperSpeed.

De plus, le diaphragme des drivers du BlackShark V2 HyerSpeed est plus rigide et plus solide que les drivers classiques. Ils sont également suffisamment légers pour offrir une réponse ultra-rapide et une reproduction sonore précise. Vous pouvez également régler la sortie sonore des drivers selon vos préférences grâce à un égaliseur personnalisé.

De plus, le Razer BlackShark V2 HyperSpeed est équipé du son spatial THX. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit d’une technologie audio qui peut offrir un son positionnel précis et une acoustique réaliste. Cette fonctionnalité vous aidera à augmenter votre conscience en jeu et à avoir un avantage sur vos adversaires.

Microphone super large bande du Razer BlackShark V2 HyperSpeed

En dehors de l’audio, la qualité du microphone est l’un des aspects importants d’un casque de jeu. Et le Razer BlackShark V2 HyperSpeed ne déçoit pas à cet égard. Il est équipé d’un microphone Razer HyperClear qui peut couvrir une large plage de fréquences sonores.

Ce qui est plus important, c’est que le microphone peut capturer et transmettre une quantité substantielle de détails de votre voix. Grâce à cela, vous pouvez améliorer votre communication en jeu. Et comme le micro du BlackShark V2 HyperSpeed est doté d’une annulation avancée du bruit, vous serez entendu clairement même en présence de bruit de fond.

Comme pour la qualité audio, vous avez la possibilité de régler le microphone du Razer BlackShark V2 HyperSpeed selon vos préférences. Dans le logiciel Razer Synapse 3, vous pouvez contrôler le volume du micro, l’amplification du micro, la réduction du bruit ambiant et d’autres paramètres.

Options de connectivité polyvalentes

Vous pouvez utiliser le Razer BlackShark V2 HyperSpeed comme vous le souhaitez. Il dispose de trois options de connectivité différentes. Tout d’abord, il y a le mode sans fil Razer HyperSpeed. Il utilise une technologie de connectivité 2,4 GHz de pointe qui offre un audio sans fil compétitif à faible latence.

Ensuite, il y a le Bluetooth 5.2. La compatibilité Bluetooth permet au BlackShark V2 HyperSpeed d’être compatible avec pratiquement tous les appareils compatibles Bluetooth. Cela inclut les consoles de jeu portables, les ordinateurs portables, les téléphones mobiles et les consoles de jeu.

Enfin, le BlackShark V2 HyperSpeed est fourni avec des options de connectivité USB de type A pour ceux qui préfèrent une connexion filaire plutôt que sans fil. Dans ce mode, vous pouvez continuer à jouer pendant que la batterie interne se recharge. Cela signifie que le casque vous offrira des sessions de jeu ininterrompues.

Autonomie de la batterie du Razer BlackShark V2 HyperSpeed

La performance de la batterie du Razer BlackShark V2 HyperSpeed est également impressionnante. Ce casque de jeu est équipé d’une batterie de grande capacité qui peut offrir jusqu’à 70 heures d’autonomie avec une charge complète. Et comme le casque est équipé d’un port USB-C, le chargement du casque sera un jeu d’enfant.

À cet égard, vous n’avez même pas à vous inquiéter lorsque le pourcentage de batterie du BlackShark V2 HyperSpeed est faible. Le casque de jeu dispose d’une fonction de charge rapide qui peut offrir jusqu’à 6 heures de jeu avec seulement 15 minutes de charge. Ainsi, même si vous préférez les modes de connectivité sans fil, vous êtes prêt à profiter d’un jeu compétitif non-stop.

