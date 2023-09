Ce portable bon marché tombe encore plus bas : 130 euros de réduction avec licence Windows 11 incluse.

C’est une excellente option pour les étudiants ou les emplois nécessitant peu de ressources.

L’ordinateur portable Lenovo est particulièrement adapté à la prise de notes, à la navigation, à la collecte d’informations et à la visualisation de vidéos.

Vous avez besoin d’acheter un ordinateur portable pour les étudiants ? Ou voulez-vous qu’il serve d’ordinateur de travail pour des tâches simples à la maison ? Eh bien, j’ai trouvé un modèle sur PcComponentes pour 369 euros qui vous ravira. Il s’agit du Lenovo IdeaPad 3 Gen 6, qui a pu être vu à un prix minimum de 396 euros sur Amazon il y a quelque temps, mais qui peut maintenant être à vous pour moins cher.

C’est l’un des ordinateurs portables les moins chers de l’offre d’aujourd’hui car il bénéficie d’une remise de 130 euros par rapport à son prix d’origine de 499 euros. C’est un appareil léger et mince que vous pouvez emporter d’un auditorium à un autre ou d’un bureau à un autre. Ou vous pouvez facilement le transporter chez vous.

Lenovo IdeaPad 3 Gen 6

Achetez un bon ordinateur portable pour 369 euros et Windows 11

Le Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 est alimenté par un processeur AMD Ryzen 3 5300U, qui dispose de 4 cœurs et de 8 threads de traitement. Il a une fréquence d’horloge de 2,6 GHz et peut atteindre une vitesse maximale de 3,8 GHz. Ce processeur offre de bonnes performances pour les tâches quotidiennes et la multitâche légère.

Cet ordinateur portable est livré avec 8 Go de RAM, un module de 4 Go soudé, et comprend un autre module additionnel de 4 Go DDR4 à 3200 MHz, ce qui améliore encore davantage la capacité multitâche et la réactivité du système. Il dispose d’un stockage rapide et efficace sous la forme d’un SSD de 256 Go de type M.2, ce qui garantit des temps de chargement rapides et une expérience globale fluide.

L’écran de 15,6 pouces est de résolution Full HD (1920 x 1080 px) et utilise la technologie TN avec une luminosité de 250 nits. Bien qu’il offre une bonne qualité d’image, il est important de noter que les écrans TN ont généralement des angles de vision plus limités par rapport aux écrans IPS.

Cet ordinateur portable est équipé du WiFi 5 et du Bluetooth 5.0 pour une connectivité sans fil rapide et stable. Il comprend également une webcam en 720p avec Privacy Shutter (un obturateur physique pour fermer la caméra) et deux microphones pour les appels vidéo et l’enregistrement audio de qualité.

Les options de connectivité comprennent un port USB-A 3.2 Gen 1, un USB-C 3.2 Gen 1 (non pour la charge), un HDMI 1.4b, une prise casque/microphone combinée de 3,5 mm, un autre USB-A version 2.0 et un lecteur de cartes SD. Il est livré préinstallé avec une licence Windows 11 Home 64 bits, ce qui garantit un système d’exploitation moderne et à jour.

Le Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 mesure 36 x 23, x 1,9 cm et pèse 1,65 kg, ce qui le rend portable et facile à transporter d’un endroit à un autre. Enfin, la batterie intégrée a une capacité de 38 Wh, ce qui devrait offrir une durée de vie de la batterie décente pour une utilisation modérée.

Lenovo IdeaPad 3 Gen 6

Donc, si vous recherchez toujours un ordinateur portable léger, compact et avec tout ce dont vous avez besoin pour fonctionner au quotidien, que ce soit en classe ou au travail, c’est une excellente occasion d’achat.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour connaître les meilleures offres avant tout le monde.

