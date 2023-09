Google s’associe à Taylor Swift pour cacher ce puzzle sur son moteur de recherche

Comme toujours, cette fois il vous suffira d’écrire ‘Taylor Swift’ dans le moteur de recherche de Google pour que la magie opère…

Tous les ‘Swifties’ qui se respectent auront résolu ce mini-jeu en quelques secondes.

À cette époque, nous savons tous que Google adore cacher des Easter-eggs dans ses logiciels et ses services, Android n’étant pas une exception, le géant de Mountain View nous a peu à peu réjoui à certains moments et jours spéciaux avec son sens de l’humour, ses doodles populaires et certains mini-jeux comme celui-ci qu’il nous propose maintenant avec la propre Taylor Swift.

L’idée derrière cet Easter-egg pour les ‘Swifties’ est de célébrer la réédition de l’album 1989 de Taylor Swift, en publiant à l’échelle mondiale ce petit puzzle caché dans le moteur de recherche Google qui renfermera également précieusement un secret à découvrir parmi toute la communauté.

Ainsi, comme nous l’a dit nos amis de 9to5Google, cet Easter-egg conçu avec Taylor Swift comprendra rien de moins qu’un ensemble de 89 puzzles de mots simples, que nous devrons résoudre de manière aléatoire pour compléter un total de 33 millions d’énigmes, probablement par rapport aux 33 ans de Taylor.

Une fois ce nombre atteint, le coffret sera ouvert et le secret sera révélé, quelque chose qui se passera bientôt car tous les fans de Taylor Swift se précipitent actuellement pour relever le défi en un temps record.

Nous ne savons pas ce qui se passera lorsque cette limite sera atteinte, mais il est clair que nous le découvrirons bientôt et cela sera probablement lié à la sortie de l’album, à une chanson inédite ou même à des messages personnalisés de l’artiste américaine.

Ouvrir l’Easter-egg est aussi simple que d’aller sur le moteur de recherche Google et de taper ‘Taylor Swift’ dans la barre de recherche. En bas à droite, nous verrons un dessin avec un coffre-fort et en cliquant dessus, les puzzles s’ouvriront, qui sont faciles à résoudre car ils sont liés à la chanteuse de 33 ans, nous offrant également des indices sur les chansons ou les albums de Taylor Swift.

À voir ce qui se cache lorsque les ‘Swifties’ atteindront le chiffre attendu !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :