Google développe un microscope avec IA pour aider les médecins à détecter le cancer

Google et le Département de la Défense des États-Unis ont signé un accord pour finaliser le développement du « microscope de réalité augmentée » (ARM) et le fabriquer commercialement.

Image d’archive de Google montrant les résultats de son « microscope de réalité augmentée » (ARM).

Google avait déjà surpris depuis un certain temps en restructurant ou en annulant la plupart des projets autour de Area 120, son incubateur de projets expérimentaux. Dans tous les cas, cela pourrait avoir été une modification nécessaire pour ne pas gaspiller de ressources et les utiliser de manière plus efficace, car le géant de Mountain View a conservé ceux liés à l’IA, à la santé et à l’environnement afin de contribuer à un avenir plus durable pour l’humanité.

C’est de là que proviennent maintenant les projets Google Health Studies ou la filiale Mineral, qui vise à nourrir le monde de manière plus efficace, ainsi que les brevets liés à la santé comme ce « microscope de réalité augmentée » (ARM) que nous avons découvert en 2018 sous forme de prototype mais qui est maintenant prêt pour sa première commercialisation.

Cela sera possible grâce à un accord avec le Département de la Défense des États-Unis, qui s’est associé à Google, comme nous l’ont expliqué nos collègues d’Engadget, pour mener à bien ce projet important qui permettra de détecter le cancer plus tôt et avec une plus grande précision grâce à l’intelligence artificielle.

Comment fonctionne le « microscope de réalité augmentée » (ARM) de Google

L’idée derrière ce dispositif révolutionnaire est de non seulement augmenter la taille des échantillons analysés pour qu’un scientifique puisse les examiner, mais aussi de superposer des indicateurs visuels générés par une IA entraînée à cet effet, capable d’afficher en temps réel des cartes de chaleur ou des limites d’objets.

Cela faciliterait évidemment la classification des échantillons et permettrait d’identifier avec plus de précision la présence de nodules ou de cellules anormales comme celles cancéreuses, voire même de pathogènes qui ne devraient pas être dans l’exemplaire.

Ce système, comme nous l’avons dit, a été présenté publiquement pour la première fois en 2018, mais il n’a jamais été utilisé dans le monde réel pour diagnostiquer des patients, et il n’est pas passé au-delà de la phase de prototype qui semble maintenant être dépassée pour devenir un dispositif d’analyse entièrement professionnel.

Nous avons appris que Google a fabriqué jusqu’à 13 prototypes de l’ARM et qu’il estime encore qu’il reste de nombreux tests importants avant une homologation, mais son idée est ambitieuse car il cherche la simplicité et même l’adaptabilité aux microscopes déjà disponibles dans les laboratoires :

L’objectif est de créer un système pouvant être adapté aux microscopes à lumière actuellement disponibles, et qui se trouvent dans les hôpitaux et les cliniques.

L’accord conclu avec l’Unité d’Innovation du Département de la Défense inclut la finalisation des essais et le développement complet de ce dispositif pour qu’il puisse fournir une variété de commentaires visuels tels que du texte, des flèches, des contours, des cartes de chaleur ou des animations, s’adaptant à de multiples utilisations et objectifs.

De plus, la distribution du « microscope de réalité augmentée » (ARM) sera autorisée à travers l’armée, dans l’espoir que dès l’automne prochain, certaines institutions gouvernementales pourront disposer d’unités opérationnelles pour diagnostiquer plus rapidement les maladies.

Comme il est évident que toute innovation est coûteuse, cet ARM aurait déjà fixé ses prix commerciaux entre 90 000 et 100 000 dollars, selon les informateurs et les analystes, mais sauver des vies n’a pas de prix dans les temps qui courent.

