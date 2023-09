Xiaomi baisse les prix d’une de ses plus grandes bêtes : elle est à toi avec 80 euros de réduction.

Le smartphone chinois arrive avec une fiche complète de caractéristiques où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin,

Si vous n’êtes pas satisfait, si vous recherchez de la puissance et de grandes spécifications à un prix abordable, vous êtes au bon endroit. Le POCO F5 bénéficie de 80 euros de réduction sur la boutique officielle de Xiaomi et croyez-moi, c’est l’achat du moment. Mais ne réfléchissez pas trop longtemps, l’offre ne sera disponible que pendant quelques heures de plus.

Nous parlons d’un smartphone très performant qui est apparu pour près de 500 euros, gardez à l’esprit que vous obtenez le modèle le plus complet de tous. Ses 12 Go de RAM et ses 256 Go de stockage ne vous laisseront pas indifférent, vous pourrez faire absolument tout. Allez-vous vraiment laisser passer une telle opportunité?

POCO F5 (256 Go)

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone Xiaomi

Il coule dans chaque tâche avec son écran AMOLED, atteint 6,67 pouces et se déplace rapidement grâce à ses 120 Hz de rafraîchissement. Nous avons affaire à un panneau de haut niveau sur lequel vous pourrez profiter de tous types de films, séries et jeux. Vous ne trouverez rien de comparable à ce prix.

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2

12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,67 pouces Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 67W

NFC, prise jack pour les écouteurs et 5G

Sous son boîtier se trouve l’une des créations les plus puissantes de Qualcomm, le Snapdragon 7+ Gen 2. C’est une puce de dernière génération qui fera fonctionner rapidement ces applications et jeux que vous aimez tant, c’est un vrai plaisir. De plus, vous ne manquerez de rien grâce à ses impressionnants 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

N’oublions pas son élégant dos, où résident 3 bonnes caméras. Montrez le photographe qui est en vous avec son capteur principal de 64 mégapixels, son grand angle de 8 mégapixels et sa caméra pour le mode portrait. Ils font du bon travail, ils ne vous décevront pas.

POCO F5 (256 Go)

Vous l’avez vérifié de vos propres yeux, je ne pense pas qu’il y ait d’utilisateur qui soit déçu par ce Xiaomi. Pour moins de 400 euros, c’est toujours un achat spectaculaire, une vraie bête qui vous accompagnera pendant des années en maintenant un excellent niveau. Comme nous l’avons dit, n’y réfléchissez pas trop longtemps, le prix augmentera à nouveau dans quelques heures.

