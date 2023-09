Ce OnePlus détruit son prix: 199 euros pour un mobile avec une caméra de 108 MP, Snapdragon et une charge de 67W

130 euros de réduction pour un smartphone 5G performant, un appareil photo principal remarquable et une grande batterie que nous considérons comme un excellent achat.

Ce OnePlus de milieu de gamme qui voit son prix s’effondrer est apprécié pour son design magnifique, entre autres raisons.

Nous n’avons jamais vu le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G aussi bon marché, l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme que vous pouvez acheter actuellement. Il a un design magnifique, un bon processeur Snapdragon, un appareil photo principal de 108 MP et une grande batterie avec une charge de 67W. À cela s’ajoute une énorme baisse de prix sur AliExpress Store qui vous permet de l’acheter pour seulement 199 euros, un prix spectaculaire compte tenu de la qualité de l’expérience qu’il offre au quotidien.

Vous n’avez rien de spécial à faire pour obtenir le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G pour 199 euros, il vous suffit de choisir si vous préférez le modèle de couleur noire ou verte. Cependant, veuillez noter que cette offre spéciale se termine vendredi matin, vous avez donc un peu plus d’un jour pour en profiter. Il est beaucoup plus cher dans des stores tels que PcComponentes, MediaMarkt et le site web de OnePlus, où il ne baisse qu’à 269 euros.

Si vous voulez renouveler votre téléphone portable et que vous avez un budget de 200 euros, faites attention à ce OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Avec celui-ci, vous pourrez accéder aux réseaux sociaux, discuter, prendre des photos, jouer ou regarder des séries avec une très bonne qualité. Voyons tout ce qu’il a à vous offrir.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

De 329 à 199 euros : achetez ce OnePlus à prix réduit

Le premier détail qui attire l’attention sur ce OnePlus Nord CE 3 Lite est son design. Il est disponible dans une superbe couleur verte citron qui ne passe pas inaperçue et lui confère une touche très originale. De plus, son épaisseur de 8,3 millimètres et son poids inférieur à 200 grammes le rendent agréable à utiliser. Il est appréciable que le fabricant fournisse une housse de protection dans la boîte, vous n’aurez pas besoin de l’acheter séparément.

Au quotidien, vous profiterez d’un écran LCD de 6,7 pouces, d’une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Ce panneau affiche des images nettes et très fluides, parfaites pour regarder du contenu multimédia et jouer. En plus des images, le téléphone OnePlus émet également un son de qualité grâce à des haut-parleurs doubles qui font un excellent travail.

L’achat du OnePlus Nord CE 3 Lite 5G vaut également la peine pour la présence du Qualcomm Snapdragon 695. Ce processeur est essentiel pour deux raisons : il a la puissance nécessaire pour offrir de bonnes performances et il est équipé d’un modem 5G. Par conséquent, l’expérience est fluide lorsque vous naviguez entre les menus, ouvrez des applications et parcourez Internet avec vos données mobiles. Vous n’avez pas besoin d’attendre de mise à jour, il dispose déjà d’OxygenOS 13.1 basé sur Android 13.

L’un des joyaux de cet appareil est l’appareil photo arrière de 108 mégapixels, avec lequel vous pourrez capturer des photos de grande qualité et des vidéos en Full HD. Vous devez également savoir que les selfies sont pris en charge par un appareil photo frontal de 16 mégapixels qui fait également du bon travail. L’autonomie n’est pas du tout un problème, la batterie de 5 000 mAh est prête à durer toute la journée facilement. De plus, elle se recharge complètement en moins d’une heure grâce à la charge rapide de 33W.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

L’expérience avec le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est de qualité grâce à d’autres détails, tels que la technologie NFC, le lecteur d’empreintes digitales latéral et la prise jack 3,5 mm pour les écouteurs. Vous pouvez voir qu’il ne manque de rien, c’est un smartphone de milieu de gamme très complet. Seulement jusqu’à vendredi, il bénéficie d’une réduction de 130 euros, ne manquez pas cette occasion et achetez-le pour seulement 199 euros sur AliExpress Store.

