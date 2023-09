Ces écouteurs Bluetooth Soundcore ont une annulation de bruit et coûtent 85 euros avec cette offre

Les écouteurs sans fil Soundcore Life Q35 voient maintenant leur prix réduit sur Amazon grâce à cette offre flash.

Maintenant que nous sommes totalement installés dans notre routine de travail, ou scolaire, il est très important de choisir les objets et les éléments qui nous accompagnent pendant notre trajet vers le bureau ou l’école, ou qui rendent notre journée plus agréable si nous devons travailler depuis chez nous. Parmi eux, il y a toujours des écouteurs avec lesquels nous pouvons écouter notre musique et nos podcasts préférés. Maintenant, si vous êtes à la recherche de nouveaux écouteurs, ceux que nous avons entre les mains pourraient vous intéresser.

Nous parlons des Soundcore Life Q35 d’Anker, qui sont des écouteurs sans fil avec réduction de bruit qui étaient récemment disponibles sur Amazon au prix de 129,99 euros, bien qu’ils puissent également être obtenus auprès de stores comme AliExpress, mais à un coût beaucoup plus élevé. Cependant, ils sont également en promotion sur le site en question, mais ils restent nettement plus chers que sur Amazon grâce à la réduction de 35% que nous vous indiquons dans cet article.

Alors, étant donné que le prix de ces écouteurs était récemment de 129,99 euros et qu’ils bénéficient maintenant d’une réduction de 35%, nous pouvons dire que la réduction est de 45 euros. Ainsi, les Soundcore Life Q35 d’Anker coûtent maintenant 84,99 euros sur Amazon grâce à cette intéressante offre flash, disponible en bleu et noir, sur la plateforme mentionnée. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes client Amazon Prime, vous pouvez obtenir ces écouteurs Bluetooth, évalués à 4,5 étoiles, avec livraison gratuite et rapide.

Les Soundcore Life Q35 sont des écouteurs sans fil circum-auriculaires qui se connectent via Bluetooth, mais si vous le préférez, vous pouvez également les connecter avec un câble, avec une prise jack 3,5 mm. Leur caractéristique principale est leur réduction de bruit active, mais leur audio Hi-Res avec codec LDAC est également remarquable, ce qui améliore la transmission des données via Bluetooth, les distinguant ainsi des autres codecs du marché.

Par ailleurs, il convient de mentionner que ces écouteurs sont compatibles avec l’application d’égalisation Soundcore et disposent de la technologie NFC. De plus, leur connectivité Bluetooth est multipoint, ce qui signifie qu’ils peuvent être appairés avec deux appareils en même temps. En ce qui concerne leur autonomie, ces écouteurs sont capables de nous offrir jusqu’à 40 heures de lecture, selon leurs responsables. De plus, ils sont équipés de capteurs de détection de position et peuvent être mis en pause d’un simple geste.

Cela dit, il convient de rappeler que ces Soundcore Life Q35 d’Anker bénéficient maintenant d’une offre flash sur Amazon qui les fait passer à 84,99 euros.

