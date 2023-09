Le Xiaomi Watch 2 Pro a désormais un prix : voici ce que coûtera en Europe le nouveau smartwatch avec Wear OS

Un prix intéressant pour concurrencer sur le marché des smartwatches.

La nouvelle Xiaomi Watch 2 Pro s’apprête à concurrencer sur un segment de qualité

La prochaine montre de Xiaomi est de plus en plus proche et nous savons maintenant combien elle coûtera en Europe. La Xiaomi Watch 2 Pro, une montre intelligente qui a également révélé officiellement qu’elle embarquera Wear OS de Google, fera bientôt partie de la gamme de wearables de haute qualité, avec des fonctionnalités de pointe et le logiciel de Google. Un segment dans lequel Xiaomi compte bien rester.

Un prix à la hauteur du haut de gamme des montres

Les prix de la Xiaomi Watch 2 Pro qui ont été dévoilés peuvent sembler élevés pour certains publics, mais avec les spécifications que nous connaissons, cela est compréhensible. Ainsi, cette nouvelle montre Xiaomi viendra concurrencer un segment dans lequel Samsung a peu de concurrence, bien qu’un déferlement de nouvelles smartwatches se profile à l’horizon.

Cette montre aurait deux versions, une avec 4G et une autre sans connectivité de données mobiles. Celle avec 4G coûterait 329 euros, et la version standard aurait un prix plus abordable, à 249 euros. Elle se positionne un cran en dessous du prix de la Samsung Galaxy Watch 6, mais en ce qui concerne le matériel, cette montre intelligente promet un fonctionnement de grande qualité.

La domination de Samsung dans les montres Android

Xiaomi sera l’une des marques qui tenteront de concurrencer le puissant Samsung, qui a déjà battu des records de précommande avec les Samsung Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic. De plus, ces montres sont également relativement récentes sur le marché, puisqu’elles ont été présentées lors de l’Unpacked du 26 juillet dernier et sont en vente depuis mi-août.

Depuis de nombreuses années, Xiaomi a montré sa capacité à dominer le marché des montres connectées (qu’il ne faut pas confondre avec les smartwatches, car il y a des différences entre les deux) grâce à ses bracelets de sport Mi Band, qui ont ensuite été renommés Smart Band, dont le fleuron est le Smart Band 8 Pro. Avec cette Xiaomi Watch 2 Pro, la société chinoise a maintenant l’occasion de faire un bond qualitatif dans sa gamme de wearables en proposant une montre intelligente attrayante et compétitive.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :