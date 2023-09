Le lanceur MIUI ne cesse de s’améliorer et vient de recevoir une nouvelle mise à jour : vous pouvez maintenant l’installer facilement sur votre Xiaomi.

Xiaomi ne cesse d’introduire différentes améliorations dans le lanceur qu’il installe par défaut sur ses appareils. En réalité, il y a à peine neuf jours, la marque nous a présenté une nouvelle mise à jour pour son lanceur MIUI, qui n’a pas été la seule que nous pourrons profiter ce mois-ci, comme nous l’avons appris grâce à Xiaomiui.

En réalité, selon ces informations, le lanceur MIUI vient de se mettre à jour avec une nouvelle version V4.39.12.6736-09071721 qui peut déjà être téléchargée gratuitement et installée sur nos appareils comme n’importe quel autre fichier APK, avec quelques améliorations que nous allons vous expliquer ci-dessous.

En plus d’une meilleure performance, les animations du système améliorent également leur fluidité

Évidemment, comme vous pouvez l’imaginer, cette mise à jour est axée sur l’amélioration de certains aspects des performances liés aux versions récentes d’Android 14 qui ont été déployées récemment pour les Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 et Xiaomi 12T en version Globale, il était donc prévisible que cette nouvelle version arrive le plus tôt possible.

Mais heureusement, ce n’est pas le seul changement que nous pouvons voir dans le journal de la mise à jour, car heureusement, il y a aussi eu une avancée dans les animations du système lui-même. Apparemment, elles ont été optimisées pour être reproduites avec beaucoup plus de fluidité, ce qui devrait être visible à l’œil nu une fois que nous aurons mis à jour.

Par conséquent, vous pouvez voir que l’équipe de développement de MIUI travaille dur pour implémenter le plus grand nombre d’améliorations possible dans le système avant l’arrivée des ROM d’Android 14. Nous verrons probablement une autre mise à jour dans les prochains jours, nous resterons donc attentifs si cela se produit finalement.

Source | Xiaomiui

