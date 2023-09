Starfield a déjà dépassé les 10 millions de joueurs depuis son lancement

Starfield peut déjà être considéré comme « la plus grande sortie de l’histoire de Bethesda ».

Starfield compte déjà plus de 10 millions de joueurs

Si un jeu se démarquait ce mois de septembre, c’était bien le nouveau jeu de Bethesda et Xbox Game Studios, Starfield. L’aventure RPG spatiale des créateurs de The Elder Scrolls et Fallout a accumulé des succès depuis le lancement de son accès anticipé, auquel les acheteurs de la version Premium ou de la version Collector du jeu ont eu accès le 1er septembre. Ensuite, il est sorti officiellement le 6 septembre et peu de temps après, il a été annoncé qu’il avait déjà dépassé la barrière des 6 millions de joueurs sur toutes les plateformes disponibles, et il semble que le jeu soit toujours prêt à battre de nouveaux records.

L’équipe de Bethesda a partagé sur Twitter (X) que Starfield a réussi à dépasser le cap des 10 millions de joueurs depuis sa sortie, deux semaines après. Cela confirme sans aucun doute que ce jeu d’exploration spatiale en monde ouvert est la plus grande sortie de la société, comme ils l’indiquent eux-mêmes.

Starfield a été apprécié par plus de 10 millions de joueurs

Merci aux plus de 10 millions d’explorateurs de #Starfield d’avoir créé la plus grande sortie de l’histoire de Bethesda. pic.twitter.com/pTOQrxvOtB — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) 19 septembre 2023

Parmi ces 10 millions de joueurs, on compte ceux qui l’ont apprécié sur Xbox Series X|S, PC via Steam ou Xbox Game Pass, que ce soit sur consoles ou sur ordinateurs. Sans aucun doute, ce succès n’est pas surprenant, car nous avons récemment appris que Starfield est déjà la cinquième meilleure sortie de l’année en Europe. Quoi qu’il en soit, tout indique que ce nombre d’utilisateurs continuera d’augmenter dans les prochains jours et semaines, car le nouveau jeu de Bethesda enchante la communauté des joueurs grâce à la liberté qu’il offre, quelque chose de très propre aux jeux de la société.

« Merci aux plus de 10 millions d’explorateurs de Starfield d’avoir créé la plus grande sortie de l’histoire de Bethesda », indique le tweet que nous avons partagé précédemment. Tout cela est une excellente nouvelle pour Bethesda, mais aussi pour Xbox et Microsoft, car ils ont été immergés dans plusieurs jours de fuites qui ont détaillé une partie de la feuille de route de Xbox et de son avenir, ainsi que d’autres documents d’intérêt sur l’entreprise et certaines conversations internes.



