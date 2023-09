Amazon renouvelle son catalogue de dispositifs avec de nouveaux Echo, Fire TV Stick et une version améliorée d’Alexa

Tout ce qu’Amazon a présenté lors de son événement annuel sur le matériel et les services.

Le Amazon Echo Show 8 de troisième génération, l’un des nouveaux appareils d’Amazon présentés lors de son événement annuel sur le matériel

Lors de son événement annuel sur le matériel et les services qui s’est tenu ce mercredi 20 septembre, Amazon a présenté au monde une nouvelle génération d’appareils de ses principales lignes. La société en a profité pour dévoiler plusieurs produits différents, dont la troisième génération de son haut-parleur intelligent avec un écran de 8 pouces.

Les nouveaux produits sont dotés de designs rénovés et de fonctionnalités améliorées, ainsi que d’une nouvelle version d’Alexa plus « conversationnelle » basée sur un grand modèle de langage qui arrivera bientôt sur tous les modèles d’Amazon Echo, comme la société elle-même l’avait déjà annoncé il y a quelques mois. Passons en revue toutes les nouveautés annoncées aujourd’hui par Amazon.

Nouveau Echo Show 8

La première grande annonce de la journée est celle du Amazon Echo Show 8. Le haut-parleur intelligent avec écran dispose d’un design rénové qui apporte des changements tels qu’une caméra centrée en haut de l’écran.

L’arrière du haut-parleur a maintenant un format arrondi et la société promet d’avoir amélioré la qualité sonore grâce au nouveau système de triple haut-parleur, qui prend désormais en charge le son spatial.

Amazon a également introduit une fonction logicielle ingénieuse, qui permet de modifier la taille des éléments de l’écran en fonction de la distance à laquelle nous nous trouvons du dispositif. Son processeur a également été amélioré pour améliorer l’expérience utilisateur.

L’Amazon Echo Show 8 de troisième génération sera disponible aux États-Unis au prix de 149,99 dollars.

Nouvelle version d’Alexa

Lors de la présentation, Amazon nous a montré une version améliorée d’Alexa basée sur un modèle de langage plus large, qui utilise le contexte du monde réel pour permettre aux utilisateurs d’avoir des conversations avec l’assistant de manière plus naturelle et fluide, où il ne sera plus nécessaire de dire le mot-clé « Alexa » à chaque fois que l’on souhaite poser une question ou donner un ordre.

Amazon a confirmé que cette nouvelle version d’Alexa sera disponible sur tous les haut-parleurs Echo lancés jusqu’à présent, y compris le modèle original lancé en 2014.

Cette version d’Alexa est encore en cours de développement et commencera d’abord par être disponible aux États-Unis. Plus tard, elle sera lancée dans le reste du monde.

Nouvelles Echo Frames

Amazon a également présenté de nouvelles lunettes dotées d’Alexa intégrée, les Echo Frames. Cette nouvelle version propose sept nouveaux styles, un son amélioré et une batterie de plus grande capacité. Elles coûtent 269,99 dollars.

Nouveaux Amazon Echo pour enfants

Amazon n’oublie pas les plus jeunes de la maison, et pour eux, elle a annoncé une nouvelle collection de haut-parleurs intelligents Echo Pop personnalisés avec leurs personnages préférés de Marvel ou Disney. Ils ont un prix de 49,99 dollars.

La collection comprend également de nouvelles tablettes Amazon Fire avec des étuis personnalisés et un contenu spécifique pour les enfants. Elles coûteront 189,99 dollars aux États-Unis.

Nouvelle barre de son Amazon Fire TV

La nouvelle barre de son compatible avec n’importe quel Fire TV a été présentée lors de l’événement matériel de la société, à un prix de 119,99 dollars. Elle se connecte aux téléviseurs via Bluetooth.

Nouveaux Fire TV Stick 4K et Fire Stick 4K Max

Le Fire TV Stick 4K a également été mis à jour, avec un design plus raffiné et une connectivité Wi-Fi 6. De plus, il est 30% plus puissant que le modèle précédent.

Dans ce cas, le prix est de 49,99 dollars et il est disponible aux États-Unis à partir d’aujourd’hui.

En plus de cela, la société a lancé un modèle « Max », compatible avec le Wi-Fi 6E, un processeur 2 GHz, le Dolby Atmos, le Dolby Vision, le HDR et le HDR 10+. Son prix est de 59,99 dollars.

Nouveaux appareils de sécurité

Le portefeuille de dispositifs axés sur la surveillance et la sécurité a également été revu. La marque a présenté le Blink Module Pro, au prix de 49,99 dollars.

Des accessoires pour la caméra Blink Outdoor 4 ont également été ajoutés, notamment un nouveau pack de batteries et un système d’éclairage amélioré.

La caméra de surveillance Ring Up Stick Pro a également été améliorée. Avec un prix de 179,99 dollars, ce système de vidéosurveillance est le plus polyvalent de la société à ce jour, avec le support des routines et un plus grand nombre de fonctionnalités.

Nouvel eero Max 7

Le système de routeurs maillés d’Amazon a été mis à jour pour devenir le plus avancé d’Amazon à ce jour. L’eero Max 7 comprend maintenant la prise en charge du Wi-Fi 7 et a un prix de 599,99 dollars.

Nouveau Echo Hub

L’Echo Hub arrive en tant que nouvelle catégorie de produit, permettant à l’utilisateur de contrôler tous les appareils de sa maison depuis un seul endroit. Il dispose d’un écran de huit pouces et est conçu pour être fixé au mur.

Il est proposé au prix de 179,99 dollars et sera disponible prochainement.

