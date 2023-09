Voici la date de sortie de la deuxième saison de Loki, le grand espoir de Marvel pour reconquérir son trône

Fut l’une des grandes séries de Marvel, son succès a été presque unanime,

La deuxième saison de Loki arrive

Loki est l’un des grands espoirs du catalogue de Disney+ pour ramener Marvel sur la voie du succès qu’il avait connu par le passé. Alors que les nouveaux films et séries peinent à trouver un large public, la première saison de Loki a reçu de très bonnes critiques, nous pourrions donc nous attendre à ce que cette deuxième saison continue d’être très suivie par le public. De plus, c’est l’un des personnages les plus aimés de l’univers cinématographique de Marvel.

C’est pourquoi nous allons essayer de dévoiler et clarifier la date de sortie du premier épisode de la deuxième saison de Loki

À quoi va ressembler la deuxième saison de Loki

Loki souffre de distorsion temporelle dans son travail à la TVA. Le problème est que alors qu’il se dédouble dans les différents plans de la réalité, il se rend compte que notre ligne temporelle est sur le point de s’éteindre abruptement à cause du grand méchant de la nouvelle phase de Marvel : Kang le Conquérant. Ainsi, Loki et son compagnon devront mener une enquête approfondie pour résoudre ce problème et mettre fin au mal. Pour cela, ils auront de nouveaux alliés et ennemis qui rendront les choses de plus en plus difficiles.

Tout cela se déroulera avec les marqueurs clés de la série : une esthétique artistique et des valeurs de production élevées, des bonds temporels nous conduisant à différentes époques de notre histoire et des personnages charismatiques avec un humour très léger adapté à tous les publics. Cependant, le grand point fort de cette série est un Loki interprété par Tom Hiddleston qui déborde de charisme.

Où voir et quelle sera la date de sortie de Loki

Comme il ne pouvait en être autrement, nous pourrons profiter de Loki en exclusivité sur Disney+. La plateforme mise sur les meilleures séries de Marvel et de Star Wars pour tenter de surmonter les difficultés économiques qu’elle traverse. Cependant, pour le moment, les chiffres ne sont pas en leur faveur avec leurs dernières sorties, nous devrons donc attendre pour voir si Loki peut remédier à la situation.

En ce qui concerne la date de sortie, son jour et son heure tenteront de séduire le public américain. Ainsi, en France, il arrivera dans la nuit du 6 octobre. Il reste moins d’un mois avant de profiter de cette série extraordinaire, mais les plus impatients devront se lever tôt ou veiller tard s’ils veulent voir l’épisode au moment le plus strict de sa sortie.

La date choisie pour la sortie est la nuit du vendredi 6 octobre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :