L’iPhone 15 le plus cher du monde : est fait d’argent et de cristaux Swarovski et coûte 15 000 euros

Seulement adapté aux portefeuilles les plus riches.

Détail de l’iPhone 15 construit en argent avec des cristaux Swarovski insérés dans le châssis

Un des appareils les plus convoités actuellement est l’iPhone 15, le nouveau téléphone d’Apple qui a été annoncé lors de la conférence Keynote du 12 septembre dernier. Cependant, il existe une version qui va encore plus loin et, avec un prix de 16 770 dollars, soit 15 643 euros, elle se positionne comme la version la plus luxueuse et exclusive à ce jour, à la fois pour sa construction en argent et ses cristaux Swarovski.

Un luxe réservé aux portefeuilles les plus privilégiés

Il s’agit d’un produit de Caviar International, un site web qui réalise des personnalisations de luxe pour les appareils « du commun des mortels ». Les millionnaires les plus excentriques ne considèrent pas suffisant de dépenser 1 700 euros pour acheter un iPhone 15 Pro Max et être à la pointe de la technologie, et ces éditions offrent de l’exclusivité en échange d’une dépense qui convient à peu de portefeuilles, car elle multiplie par dix sa valeur standard.

Ce modèle spécifique n’est disponible qu’en 20 exemplaires, donc ceux qui veulent se procurer cet appareil exclusif devront se dépêcher avant que d’autres clients ne les devancent. En plus d’avoir un revêtement arrière en argent, il est également doté de 570 cristaux Swarovski intégrés dans le téléphone, ce qui donne un design unique.

Et en ce qui concerne le téléphone lui-même, le client peut choisir entre l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, avec différentes capacités de stockage, et avec une gamme de prix entre 16 770 dollars et 18 770 dollars, le plus cher étant l’iPhone 15 Pro Max avec 1 To de mémoire.

Au-delà du luxe, des téléphones haut de gamme

Nous avons déjà été témoins de toutes les possibilités de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max, deux versions de grande catégorie qui offrent aux utilisateurs une expérience de haut niveau. En réalité, sur Netcost-security.fr, nous avons réalisé cette comparaison avec le Samsung Galaxy S23 Ultra, où ils sont présentés comme les emblèmes respectifs des écosystèmes iOS et Android.

Les iPhone 15 se montreront au cours des 12 prochains mois comme les téléphones de référence d’Apple sur le marché. Et en effet, bien que leurs progrès par rapport à la version précédente puissent être considérés comme un peu conservateurs, la dernière version des téléphones de la pomme reste l’emblème de l’entreprise en matière de téléphonie mobile, grâce à des changements attendus tels que la connexion USB-C. Maintenant, au cours des prochains trimestres, nous pourrons voir les performances commerciales de ce téléphone par rapport à l’iPhone 14, qui cesse d’être le téléphone principal d’Apple.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :