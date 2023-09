En retirant les couleurs du Redmi Note 13 Pro+: confirmation des trois options de couleur pour sa première

À 24 heures, ce qui nous sépare d’aujourd’hui, le 20 septembre jusqu’au 21, c’est ce que nous attendons pour voir la nouvelle et importante entrée au catalogue de Xiaomi. Demain jeudi, c’est la présentation des nouveaux modèles de la série Redmi Note 13, et aujourd’hui la société a confirmé les couleurs de l’un d’entre eux.

Et oui, les couleurs, même si vous ne le croyez pas, sont généralement l’un des sujets les plus recherchés lors de la présentation d’un nouveau smartphone. Et ces heures précédentes, Xiaomi, à travers des réseaux sociaux comme Weibo, a confirmé toutes les options de couleur que le modèle le plus premium aura : le Redmi Note 13 Pro+.

Les couleurs officielles du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Le géant technologique chinois a officiellement confirmé que le Note 13 Pro+ sera disponible en trois options de couleur au total. La semaine dernière, l’option multicolore Light Dream Space a été dévoilée, avec un panel arrière en cuir et cet aspect d’appareil sorti d’un programme spatial comme la NASA, ce qui donne à cette version l’impression qu’elle sort de Starfield de Bethesda.

Aujourd’hui, Xiaomi nous a donné un aperçu des nouvelles variantes de couleur du Redmi Note 13 Pro+. Le modèle blanc s’appelle Mirror White, tandis que l’édition noire est appelée Midnight Black. Les deux modèles ont un panneau arrière brillant, bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit d’un matériau en verre ou en plastique utilisé à l’arrière.

Le premier Redmi Note avec écran courbé

Ainsi, le modèle le plus premium de ceux que nous verrons dans 24 heures a jusqu’à trois options de couleur au choix. Et il dispose également d’un écran OLED de 6,67 pouces courbé – la première fois dans cette famille -, avec une résolution de 1,5K, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un capteur d’empreintes digitales intégré.

Sous le capot, le smartphone sera équipé du SoC MediaTek Dimensity 7200 Ultra qui est associé à une capacité de stockage allant jusqu’à 1 To et 16 Go de RAM. Le Redmi Note 13 Pro+ sera une réalité demain, et nous vous donnerons tous les détails en profondeur sur NetcostSecurity.

Source | Gizmochina

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :