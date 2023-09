Les toilettes du futur existent déjà: elles sont capables d’analyser vos « empreintes anales » et ont remporté l’Ig Nobel

Bien qu’il ait remporté le prix Ig Nobel, il s’agit en réalité d’une avancée assez intéressante.

Le WC de Stanford

Parfois, nous rencontrons des idées scientifiques totalement farfelues. Nous avons déjà parlé des ordinateurs champignons et récemment nous avons vu qu’une IA a été développée avec la personnalité de Belén Esteban. Ainsi, dans ce monde où la science et la technologie sont absolument indispensables, nous trouvons également des découvertes délirantes.

C’est le cas du WC de Stanford, une invention d’un scientifique sud-coréen qui a déjà suscité de nombreuses conversations amusantes dans les cercles scientifiques et a remporté l’Ig Nobel.

Les prix Ig Nobel (un jeu de mots avec ignoble en latin) sont l’équivalent humoristique des prix Nobel. Ils sont décernés par un journal scientifique humoristique aux États-Unis et ont pour objectif de récompenser les découvertes qui, a priori, peuvent être les plus drôles. Beaucoup d’entre elles ont des applications vraiment intéressantes et auront un bel avenir dans le monde scientifique.

Cependant, en raison de leurs caractéristiques si particulières, elles suscitent souvent de nombreux rires, car il est assez inattendu que certaines équipes scientifiques puissent avoir des idées aussi farfelues.

Le WC du futur, une invention aussi amusante que utile

Les lauréats des prix Ig Nobel 2023 sont déjà connus et l’un d’entre eux a particulièrement attiré l’attention, il s’agit du prix Ig Nobel de la santé, décerné au scientifique sud-coréen Seung-Min Park. Nous ne pouvons pas nier que les excréments sont toujours assez amusants pour tout le monde, c’est pourquoi cette invention était évidemment destinée à faire beaucoup de blagues. Selon une interview publiée dans le Evening Standard, le scientifique à l’origine de cette invention affirme que :

Nos toilettes, souvent considérées comme l’endroit le plus privé, ont également le potentiel de devenir les gardiens silencieux de notre santé.

La clé du développement de cette toilette réside dans sa capacité à analyser notre urine et nos selles sans problème et rapidement, sans avoir besoin de consulter un médecin pour cela. Cela peut être un système de prévention clair qui pourrait sauver de nombreuses vies en détectant les anomalies de santé aux stades les plus précoces des maladies.

Par conséquent, cette toilette est incroyablement bien équipée. Il s’agit d’un dispositif technologique avancé qui comprend de nombreux capteurs tels que des bandelettes réactives pour l’analyse de l’urine et des systèmes de vision par ordinateur pour analyser le processus de défécation. De plus, il dispose d’un capteur pour détecter nos empreintes anales et les comparer à d’autres possibles qui pourraient montrer des signes de problèmes de santé. Enfin, il dispose également d’un système de communication pour que des tiers se chargent d’analyser ces données.

En général, bien que cela puisse sembler une idée assez folle à intégrer dans notre maison, cela pourrait être très utile dans les hôpitaux. Cela rendrait le processus de collecte d’échantillons plus confortable pour les patients.

Pour résumer brièvement :

Ce WC permet d’analyser plusieurs aspects de nos selles et de notre urine.

Il pourrait servir à prévenir les maladies ou à les traiter à un stade très précoce.

Il a également des utilisations dans les hôpitaux et des endroits similaires pour rendre la collecte d’échantillons plus pratique et simple.

