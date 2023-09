Le robot aspirateur le plus efficace et bon marché que vous pouvez acheter, seulement 99 euros

Moins cher que ce robot, vous ne verrez aucun autre sur le marché avec autant de puissance.

Le robot de Lefant est un très bon achat si vous n’avez pas besoin de la dernière technologie et avez besoin d’une puissance d’aspiration au meilleur prix.

Si vous avez besoin d’un bon robot aspirateur pour un nettoyage autonome et pour abandonner une fois pour toutes votre aspirateur sans fil de type balai, mais que vous ne voulez pas dépenser beaucoup, soyez attentif à cette offre. Le robot Lefant M210 est actuellement au prix de seulement 199,99 99,99 euros sur Amazon, ce qui réduit sa valeur de lancement de 100 euros. Sur leur site officiel, il est toujours vendu à 187 euros.

C’est un robot adapté aux sols durs tels que le terrazzo ou le carrelage, ainsi qu’aux tapis, les laissant exempts de poussière et de poils d’animaux. La grande force de ce robot est qu’il intègre un moteur puissant et est compatible avec l’application Amazon Alexa pour un contrôle intelligent et vocal à l’aide d’un appareil Echo à la maison. Ce même modèle est vendu à 108 euros sur AliExpress.

Obtenez un robot aspirateur puissant pour seulement 99 euros

Contrairement aux robots aspirateurs traditionnels qui se basent sur la détection des collisions, le Lefant M210 utilise la technologie de détection électronique 6D. Ce robot dispose de 26 capteurs électroniques hautement sensibles à l’avant, qui agissent comme des « yeux » humains pour observer l’environnement. Cela lui permet d’éviter efficacement de rester bloqué, piégé ou de tomber de hauteurs.

Le robot aspirateur Lefant M210 est capable de collecter efficacement les poils d’animaux, la poussière et les déchets. L’application Lefant permet de programmer le nettoyage quotidiennement, même la nuit, pour que votre sol soit impeccable au petit matin. De plus, vous pouvez contrôler le robot à distance via l’application dédiée ou Amazon Alexa lorsque vous êtes connecté en WiFi ou en données mobiles.

Ce robot aspirateur offre une polyvalence exceptionnelle avec 6 modes de nettoyage différents. Vous pouvez alterner entre un nettoyage organisé, aléatoire, ciblé, autour du mur, etc., selon vos préférences via l’application. De plus, il dispose de 3 niveaux de puissance d’aspiration, avec un maximum de 2000 PA, ajustables pour s’adapter à différents besoins de nettoyage.

Le robot utilise un mode de nettoyage programmé en trois étapes unique. Il effectue d’abord un nettoyage en zigzag, puis se concentre sur le nettoyage des bords et enfin identifie les zones qui pourraient avoir été négligées. Le robot crée une carte de nettoyage à chaque cycle pour optimiser son itinéraire et améliorer l’efficacité de nettoyage.

Le design compact du corps du robot, avec seulement 28 cm de largeur et 7 cm de hauteur, lui permet d’accéder aux espaces réduits et d’éviter les obstructions. Son réservoir à poussière a une capacité de 500 ml, ce qui réduit la fréquence de vidage des déchets à environ une fois par semaine. La double filtration garantit qu’il n’y a pas de contamination secondaire pendant le processus de nettoyage.

➡️ Voir l’offre Lefant M210

Depuis l’application Lefant, vous pouvez sélectionner les modes de nettoyage, planifier des horaires, ajuster la puissance d’aspiration et consulter l’historique de nettoyage. Et en bonus, ce robot est livré avec une série d’accessoires utiles, tels qu’une base de charge, un adaptateur secteur, un réservoir à poussière supplémentaire de 500 ml, 2 filtres HEPA, 4 brosses latérales et une brosse de nettoyage principale.

