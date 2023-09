La fin de la série adolescente la plus emblématique et six autres nouveautés arrivent sur Netflix cette semaine

La fin d’une des séries emblématiques de la plateforme marque cette semaine.

La série a suscité des passions et sa fin approche

La fin de Sex Education va marquer de façon déterminante le parcours de cette saison. Cependant, nous ne sommes pas seulement confrontés à cette série, car le catalogue de Netflix nous apporte toujours une assez grande quantité de nouveautés. Cette fois-ci, Otis et compagnie sont accompagnés de séries criminelles, de policiers corrompus et de drames coréens. Ainsi, voyons quelles sont les sept nouveautés qui arrivent cette semaine sur Netflix.

Les sept nouveautés de Netflix pour cette semaine

Les sept nouveautés de Netflix pour cette semaine

Bien qu’il soit vrai que Sex Education est la vedette, cette semaine nous trouvons de nombreuses productions provenant d’en dehors des États-Unis qui peuvent être surprenantes. Parmi elles, un film provenant ni plus ni moins que du Nigeria, ce qui démontre que Nollywood commence à se développer de manière convaincante.

Le saint des deuxièmes chances – mardi 19 septembre

Les Murdaugh : Mort et scandale en Caroline du Sud – mercredi 20 septembre

Sex Education – jeudi 21 septembre

Sospechoso X – jeudi 21 septembre

Spy Kids : L’armageddon – vendredi 22 septembre

La chanson des bandits – vendredi 22 septembre

Le carnet noir – vendredi 22 septembre

Sans plus tarder, examinons les nouveautés qui peuvent être plus intéressantes pour cette semaine.

Les Murdaugh : Mort et scandale en Caroline du Sud

Les séries criminelles sur Netflix sont assez demandées. Ainsi, cette série au format particulier est arrivée pour essayer de se frayer un chemin dans la grille de la plateforme. Plus précisément, la deuxième saison arrive, bien que la première ait été diffusée cette même année.

En elle, un crime au sein de l’une des familles les plus importantes de Caroline du Sud ébranle tout l’État.

Voir sur Netflix

Sex Education

Otis, ses amis et ses amours se dirigent vers la fin de la série. Ainsi, dans la quatrième saison de Sex Education, toutes les intrigues liées aux personnages, mais aussi celles liées à sa mère et à tous ceux qui l’entourent, se concluront. C’est donc la conclusion d’une série exceptionnelle et personnellement, je pense qu’ils agissent très bien en la clôturant maintenant, car elle ne pouvait pas être prolongée beaucoup plus longtemps sans perdre une certaine qualité.

Voir sur Netflix

Spy Kids : L’armageddon

Robert Rodríguez se remet derrière la caméra pour réaliser un film Spy Kids. Ainsi, cette fois-ci, les enfants de deux puissants agents secrets vont libérer un virus à travers un jeu vidéo qui va causer que la technologie du monde entier soit contrôlée par celui-ci. Par conséquent, ils seront très proches de déclencher la fin des temps et devront l’empêcher.

Il s’agit d’un cinéma pour enfants bien réalisé et qui peut être très intéressant.

Voir sur Netflix

La chanson des bandits

Des bandits feront passer avant tout pour défendre ce qu’ils aiment, c’est-à-dire leurs proches et leur pays. Même si cela les conduit à des situations extrêmes où ils devront affronter la mort absolue.

Une autre série coréenne qui arrive sur Netflix pour tenter de surprendre avec ses prémices.

Voir sur Netflix

Le carnet noir

Lorsque son fils est accusé de kidnapping, un diacre d’une église du Nigeria décide de rendre justice lui-même car les autorités sont corrompues et l’ont accusé de manière clairement injuste. Pour cette raison, le protagoniste devra lutter contre les forces de l’ordre qui ne génèrent vraiment aucune confiance.

Un film de deux heures provenant ni plus ni moins que du Nigeria, ce qui montre l’engagement de Netflix pour le cinéma africain dans des productions longues et avec un budget acceptable.

Voir sur Netflix

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :