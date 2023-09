La galerie de votre mobile Xiaomi est sur le point d’être mise à jour avec une nouvelle fonctionnalité utile

Vous pourrez choisir d’enregistrer vos photos sur Google Photos ou Microsoft OneDrive.

Xiaomi vous donne le choix entre ces 2 services cloud.

Si vous avez un Xiaomi ou un appareil d’une marque associée, vous pourrez sauvegarder vos photos sur Microsoft OneDrive depuis la galerie de photos. Jusqu’à présent, il était seulement possible de le faire sur Google Photos et, avant sa disparition, également sur Xiaomi Cloud, mais grâce à cette intégration, nous pourrons également choisir le service de Microsoft. Nous énumérerons ensuite les appareils qui pourront le faire et les étapes à suivre pour effectuer les sauvegardes sur OneDrive.

Les téléphones qui peuvent accéder à Microsoft OneDrive

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

POCO F4 GT

POCO X4 GT

Redmi Note 8 2021

Redmi 10C

POCO C40

Redmi Note 11T

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 10S

Redmi Note 11

Redmi 10 5G

POCO M4 5G

POCO M5

Redmi 10

Redmi 10 2022

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi 9A

Tous les téléphones mentionnés ci-dessus pourront effectuer des sauvegardes sur Microsoft OneDrive depuis leur galerie. Comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas tous de la marque Xiaomi, il y a aussi plusieurs de marques associées comme Redmi et POCO. D’autre part, certaines séries, comme la Xiaomi 12T ou Xiaomi 13, ne sont pas incluses, bien que les raisons en soient inconnues. Il est possible que la fonction soit encore en cours d’intégration ou qu’elles aient un contrat d’exclusivité avec Google qui ne leur permet pas d’utiliser le service de Microsoft, qui est l’un des meilleurs pour protéger vos fichiers.

La galerie elle-même vous donnera le choix entre les 2 options lorsque vous accéderez à ses paramètres. Il vous suffira de choisir Microsoft OneDrive et de saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Il se peut que cette option ne soit pas encore disponible, car elle n’a pas encore atteint votre téléphone.

La nouveauté a été dévoilée par Kacper Skrzypek sur son compte Twitter. Il s’agit d’un testeur de Xiaomi qui écrit pour la marque chinoise. Il commente sur son profil les dernières nouveautés de MIUI, le système d’exploitation basé sur Android de Xiaomi, qui pourrait être remplacé prochainement.

La mise à jour de la galerie #MIUI nous permettra de sauvegarder nos photos/vidéos non seulement sur Google Photos, mais aussi sur Microsoft OneDrive. Voici les détails !https://t.co/TnmjX1KS4X pic.twitter.com/yFf4MbytUt — Kacper Skrzypek ???????? (@kacskrz) 19 septembre 2023

Cette fonctionnalité sera disponible en France et dans la plupart des pays européens, mais pas dans certaines régions du monde. À Hong Kong, en Russie, en Biélorussie, à Cuba, sur l’île de Man, au Liban ou au Venezuela, OneDrive ne sera pas disponible



