Redmi Note 13 Pro+: toutes les informations sur le nouvel appareil moyen-haut de gamme avec écran courbé et appareil photo de 200 Mpx

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ est le Redmi Note le plus avancé de l’histoire.

Le dos du Redmi Note 13 Pro+ en noir, et son écran courbé

C’était l’un des téléphones de milieu de gamme les plus attendus de l’année 2023, et maintenant il est enfin là. Le Redmi Note 13 Pro+ est le smartphone le plus avancé de la série Redmi Note à ce jour, présenté en Chine seulement quelques mois après l’arrivée sur le marché mondial des Redmi Note 12 Pro et Pro+.

Bien que le nouveau modèle hérite de quelques traits de son prédécesseur, Xiaomi a doté le Redmi Note 13 Pro+ de certains éléments uniques jamais vus auparavant dans la série Redmi Note, notamment un écran courbé et une résistance à l’eau et à la poussière. Examions toutes ses caractéristiques.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, toutes les informations

Le corps du Redmi Note 13 Pro+ est fait, comme d’habitude, de verre et de plastique. Le dos du téléphone est en verre dans ses versions noir et argenté, et comporte une finition bicolore qui divise la zone des caméras du reste du panneau. De plus, il existe une version avec une finition en cuir vegan qui introduit plusieurs tons de bleu et de vert autour du module des caméras.

C’est un appareil de grandes dimensions, avec une épaisseur de 9 millimètres et un poids d’environ 204 grammes. Malgré cela, Xiaomi se vante de sa résistance et annonce que le Redmi Note 13 Pro+ est le premier Redmi Note de l’histoire à adopter la certification IP68, qui garantit sa résistance à l’eau et à la poussière.

Son écran est occupé par un grand écran OLED de 6,76 pouces de diagonale avec une résolution de 1,5K, protégé par un panneau en verre courbé sur les côtés. Nouveauté, il inclut également un mode qui permet d’utiliser l’écran sous la pluie, grâce à des algorithmes développés par la marque qui empêchent les gouttes d’eau d’affecter le fonctionnement du panneau tactile. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran.

À l’intérieur, on trouve le processeur MediaTek Dimensity 7200 Ultra, fabriqué avec une finesse de 4 nanomètres par TSMC et avec 9 cœurs, dont deux basés sur l’architecture ARM Cortex-A715 à haute performance capables de fonctionner à 2,8 GHz, et six autres ARM Cortex-A510 à 2 GHz. Son GPU est le Mali G610, et il est possible d’acheter l’appareil dans différentes configurations de stockage et de mémoire, pouvant atteindre 18 Go de RAM et 1 To de stockage interne.

Tout cela est soutenu par une batterie d’une capacité de 4880 mAh, à laquelle s’ajoute un système de charge rapide de 120 W. Comme c’est habituel chez Xiaomi, le chargeur et le câble sont fournis dans la boîte et permettent de profiter pleinement de ce système de charge.

Il dispose d’un système de caméras assez similaire au modèle précédent, avec un capteur principal Samsung ISOCELL HP3 de 200 mégapixels qui guidera l’expérience photographique. De plus, nous avons un capteur de 8 mégapixels associé à un objectif ultra grand angle, et un appareil photo macro de 2 mégapixels. Le capteur avant pour les selfies a une résolution de 16 mégapixels.

Prix du Redmi Note 13 Pro+ et disponibilité

Alors que le Redmi Note 13 Pro+ a déjà été annoncé officiellement, ce n’est que le jeudi 21 septembre que Xiaomi annoncera son prix officiel, ainsi que celui des autres membres de la série Redmi Note 13.

C’est à ce moment-là également que l’entreprise annoncera la disponibilité des dispositifs en Chine. Plus tard, les appareils devraient être officiellement disponibles sur le marché mondial.

