Le téléphone pliable de HONOR qui ressemble à un sac est officiellement mis en vente en Chine

HONOR a décidé que le concept de téléphone qu’il a présenté lors de l’IFA 2023, qui ressemblait à un sac à main, va devenir une réalité et vient de le lancer en Chine.

Image du HONOR V Purse.

Il y a seulement quelques semaines, nous vous avons parlé du HONOR V Purse, un concept de téléphone pliable de grande taille qui ressemble à un sac à main. L’appareil est apparu lors de l’IFA 2023 à Berlin et à l’époque, il a été dit que la marque l’avait conçu uniquement comme un concept ; qu’il ne serait jamais mis en vente auprès du grand public.

Eh bien, là où j’ai dit non, je dis oui maintenant : HONOR vient de mettre le V Purse en vente en Chine, comme l’a confirmé la société sur son blog d’entreprise. Il semble que le fabricant se soit emballé avec le concept entre les mains et il ne sera plus seulement une extravagance à montrer lors des salons.

HONOR V Purse : en vente officielle

Ce HONOR V Purse semble être une avancée par rapport au HONOR Magic V2. Tout d’abord, au lieu d’être un téléphone pliable de grande taille de type livre, le V Purse se plie vers l’extérieur, transformant le téléphone en une sorte de sac à main numérique. C’est un téléphone conçu pour les amoureux de la mode, il n’y a aucun doute là-dessus.

À l’exception des grands téléphones pliables de Huawei, comme le Huawei Mate Xs 2, nous n’avons pas vu beaucoup de téléphones se plier de cette manière particulière sur le marché. C’est une variation intéressante, sans aucun doute, bien que le fait que vous puissiez lui attacher une sangle pour le porter indique spécialement qu’il a été conçu comme « quelque chose de plus qu’un téléphone ».

Malgré sa grande taille, il est étonnamment fin, avec une épaisseur de 9 millimètres. Il est même un peu plus fin que le Magic V2, et cela peut être dû au fait que ce terminal n’a qu’un seul écran.

Par ailleurs, le V Purse intègre un processeur Snapdragon 778G (ce qui le place dans la gamme moyenne) et dispose de 16 Go de mémoire RAM. En ce qui concerne le stockage interne, HONOR propose deux variantes à la vente : 256 et 512 Go.

L’écran déplié mesure 7,71 pouces. Il a une résolution de 2348 x 2016 et il s’agit d’un panneau OLED. Sa luminosité maximale est de 1 600 nits. Lorsqu’il est plié, l’écran passe à 6,45 pouces et a une résolution de 2348 x 1088.

La batterie est de 4 500 mAh et dispose de la charge rapide 35W, avec le chargeur inclus dans la boîte. Il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté droit. En ce qui concerne le logiciel, le V Purse est livré avec Android 13 préinstallé et avec la surcouche de personnalisation MagicOS 7.2 en cours d’exécution.

En ce qui concerne les caméras, le capteur principal est de 50 MP avec une ouverture f/1.9. Ce capteur est accompagné d’un ultra grand-angle avec une ouverture f/2.2 et d’un capteur frontal de 8 MP avec une ouverture f/2.0. Il est également équipé de Bluetooth 5.2.

