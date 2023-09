Étui et support tout-en-un: tu vas vouloir cet accessoire pour ton nouvel iPhone 15

Avec cet accessoire, vous pourrez tenir votre iPhone et ranger vos cartes.

Cet accessoire est élégant, confortable et pratique

Si vous avez un iPhone 15, ou un modèle précédent, cet accessoire vous facilitera la vie. Il s’agit d’un portefeuille et support conçu par la marque Satechi. D’un côté, il vous permet de ranger les cartes et les documents, tels que les cartes bancaires ou votre carte d’identité, alors que de l’autre, il peut se plier pour servir de support. Cela vous permet de l’utiliser pendant un appel FaceTime, de regarder des vidéos sur YouTube ou simplement lorsque vous avez besoin de le tenir pour n’importe quelle tâche.

Le nom complet de cet accessoire est Vegan-Leather Magnetic Wallet Stand et, comme son nom l’indique, il est fabriqué avec des éléments durables pour l’environnement. Il coûte 39,99 dollars et est disponible en 4 couleurs : noir, bleu foncé, marron et orange. Ils sont tous au même prix. En plus de cela, vous pouvez le retourner dans les 30 jours suivant votre achat, s’il ne vous satisfait pas, et il offre une garantie d’un an.

Comment ça fonctionne et avec quels appareils il est compatible

Il est compatible non seulement avec l’iPhone 15, mais aussi avec les modèles précédents, ainsi qu’avec les versions frères du 15. Voici tous les modèles sur lesquels il fonctionne:

iPhone 15

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Pour le fixer à votre téléphone, vous n’avez pas besoin de le coller d’une manière quelconque. Il se « colle » grâce à une connexion magnétique, comme un aimant. De cette manière, il restera attaché à votre appareil et n’endommagera pas son boîtier. Il utilise la technologie MagSafe pour cela.

En ce qui concerne son pliage, il est possible de soutenir l’appareil à la fois en position verticale et horizontale. Cela signifie que vous pouvez l’utiliser pour regarder des vidéos en format paysage, ce qui est particulièrement utile si vous utilisez votre téléphone pour regarder du contenu en mangeant. De plus, vous pourrez continuer à effectuer des paiements via NFC sans interférences.

Vous pouvez trouver ce portefeuille/support pour iPhone sur le site satechi.net.

Pour vous procurer cet accessoire pratique, il vous suffit de cliquer sur le lien situé au-dessus de ce paragraphe. En le faisant, vous serez redirigé vers la page de ce produit sur le site de Satechi, où vous pourrez choisir la couleur qui vous plaît le plus et l’ajouter au panier (Add to Cart). Un menu apparaîtra sur la partie droite de l’écran, à partir duquel vous pourrez finaliser votre achat en cliquant sur Checkout, afin de saisir vos informations et de finaliser votre achat.

