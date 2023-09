Ce téléviseur intelligent dispose de Android TV, d’une haute résolution et ne coûte que 191 euros.

Nosso protagonista enfrenta algumas das melhores smart TVs baratas do mercado, seu preço é ótimo.

A frente da TV da TD Systems.

Se você quer aproveitar as melhores séries e filmes na sua sala sem gastar muito, você veio ao lugar certo. Uma das ofertas da Amazon oferece a smart TV 32″ da TD Systems, que pode ser sua por apenas 191 euros. Estamos falando de um preço excelente que vem com envio totalmente gratuito se você é um usuário Prime.

Não pense que por ser econômico ele é menos inteligente, no interior desta TV vive o Android TV. O sistema operacional criado pelo Google abrirá para você todo um mundo de possibilidades, é a melhor opção. A smart TV da empresa espanhola é uma compra incrível por menos de 200 euros, não duvide.

TD Systems Smart TV 32

O melhor conteúdo chega à sua sala

Estamos diante de uma TV não muito grande, você pode colocá-la tanto na sala como em um quarto ou qualquer outro lugar que você possa imaginar. Com sua tela de 32 polegadas, será perfeita como TV secundária para o console, por exemplo. Apesar de seu preço acessível, ele incorpora um painel mais do que decente com alta resolução e cores intensas.

Como mencionamos, o sistema operacional que a anima é o Android TV, e isso é uma ótima notícia. Não só terá acesso aos melhores aplicativos de séries e filmes, mas também desfrutará de uma interface bonita, rápida e fluída. Esqueça os SOs lentos e pesados ​​que vêm com algumas TVs baratas.

O Google Assistant também vive no interior desta TV, estará sempre disponível para responder às suas solicitações. O assistente do Google é um dos mais avançados do mercado, entende sem problemas a linguagem natural e você poderá aproveitá-lo mais do que espera. Você até terá a possibilidade de pedir para ele procurar filmes ou séries para você!

TD Systems Smart TV 32

Hoje em dia não é necessário gastar centenas e centenas de euros para ter uma boa smart TV que permita aproveitar o melhor conteúdo. A TV inteligente da TD Systems é uma ótima prova disso, um modelo completo com Android TV que você pode receber na porta de casa por apenas 191 euros. É uma compra com a qual você não vai se arrepender.

