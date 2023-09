Voici ce que coûte à Microsoft l’ajout de nouveaux jeux populaires à Xbox Game Pass

Jusqu’à 300 millions de dollars, Microsoft a envisagé de payer pour ajouter l’un des grands lancements de cette année à Xbox Game Pass.

Voici les prix que Microsoft doit payer pour inclure de grands jeux dans Xbox Game Pass

Comme nous l’avons déjà dit plusieurs fois depuis hier, mardi nous avons eu une fuite massive de documents et de courriels internes de Xbox, suite à une erreur de Microsoft lors du téléchargement de ces documents sur un site Web du tribunal américain dédié à l’achat d’Activision Blizzard par Redmond. Grâce à ces fuites, nous avons obtenu des informations très intéressantes, comme l’existence de nouvelles versions pour Xbox Series X et Series S qui arriveront l’année prochaine et la possibilité que la prochaine génération de consoles Xbox arrive en 2028.

Ce n’était pas tout, car nous avons également appris que Microsoft était très intéressée par l’acquisition d’entreprises telles que Nintendo ou Valve, ce qui s’est produit juste avant l’acquisition de ZeniMax, la société mère de Bethesda et de ses studios. Au-delà de cela, certains détails sur le fonctionnement de l’entreprise et les chiffres qui sont utilisés pour ajouter de nouveaux jeux à Xbox Game Pass, le service d’abonnement phare de l’industrie, ont également été révélés.

Voici les montants d’argent que Microsoft paie, ou envisageait de payer, pour ajouter de nouveaux jeux à Xbox Game Pass

Apparemment, un échange de courriels, qui a eu lieu en mai de l’année dernière, entre des employés de Microsoft ayant beaucoup de responsabilités, a été divulgué. Ils ont évalué différents titres à ajouter à Xbox Game Pass. Ce qui est ressorti de cela est une longue liste de nombreux jeux que l’entreprise américaine a évaluée à l’époque pour les inclure dans son service, nous avons donc les noms de ces propositions et les prix estimés par l’entreprise elle-même.

Évidemment, il faut garder à l’esprit que ces chiffres auraient pu varier à la hausse ou à la baisse en fonction de chaque processus de négociation. En réalité, il faut également prendre en compte le fait que ces chiffres ne sont peut-être pas les mêmes qu’aujourd’hui pour Xbox lorsqu’il s’agit d’ajouter de nouveaux jeux vidéo au service, car le document divulgué date de mai 2022. De plus, il convient de mentionner que la plupart des jeux figurant sur la liste suivante sont des titres importants et de grandes sociétés, donc cela ne signifie pas que ces montants sont utilisés pour tous les jeux vidéo que Redmond souhaite ajouter, ou finit par ajouter, à Game Pass.

Dans cette liste, vous verrez des chiffres aussi scandaleux que 300 millions de dollars et d’autres moins exorbitants, il y en a donc pour tous les goûts. Voyons maintenant tous les prix et les détails que Microsoft a envisagés lorsqu’il s’agissait d’ajouter les jeux suivants à Xbox Game Pass (la liste comprend à la fois les jeux qui ont fini par arriver sur le service et ceux qui ne l’ont pas fait) :

Lego Star Wars: The Skywalker Saga – 35 millions de dollars 6 mois après sa sortie.

Dying Light 2 Stay Human – 50 millions de dollars 6 mois après sa sortie.

Red Dead Redemption 2 (nouvelle génération également dévoilée) – 5 millions de dollars par mois à partir du jour de la sortie.

Dragon Ball: The Breakers – Plus de 20 millions de dollars le jour de la sortie.

Just Dance 2023 – Environ 5 millions de dollars le jour de la sortie.

Lets Sing ABBA – Environ 5 millions de dollars le jour de la sortie.

Return to Monkey Island – Environ 5 millions de dollars le jour de la sortie.

Wreckfest 2 – Entre 10 et 14 millions de dollars le jour de la sortie.

Baldur’s Gate 3 – Environ 5 millions de dollars le jour de la sortie.

Gotham Knights – Environ 50 millions de dollars trois mois après sa sortie.

Assassin’s Creed: Mirage – Environ 100 millions de dollars le jour de la sortie (dans le document, il est appelé AC Rift).

Suicide Squad: Kill the Justice League – Environ 250 millions de dollars le jour de la sortie.

Star Wars Jedi: Survivor – Plus de 300 millions de dollars le jour de la sortie.

Mortal Kombat 1 – Environ 250 millions de dollars le jour de la sortie (dans le document, il est appelé Mortal Kombat Next).

GTA V – Entre 12 et 15 millions de dollars par mois en 2022.

Suite de SnowRunner – Environ 5 millions de dollars le jour de la sortie (dans le document, elle est appelée Blood Runner).

Glitch Busters: Stuck On You – Environ 5 millions de dollars le jour de la sortie (dans le document, il est appelé Net Crisis Glitch Butsters).

Cependant, avant de finir, il convient de mentionner qu’actuellement, Microsoft semble être un peu moins intéressée par l’acquisition de grands jeux d’autres sociétés au moment de leur sortie, du moins de manière régulière. En réalité, dans les courriels divulgués, ils parlent du fait que les jeux les plus chers pourraient être un grand coup, mais cela leur poserait également de nombreuses difficultés pour pouvoir récupérer leur investissement.

