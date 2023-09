L’avenir des bouilloires à eau est ceci : voici la nouvelle bouilloire électrique intelligente Xiaomi Mijia 5L et il ne reste aucun mot français à la fin.

Le nouveau Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle 5L est capable de fournir de l’eau chaude et froide, il a un réservoir de 5 litres et dispose du Wi-Fi pour que vous puissiez le contrôler depuis l’application Xiaomi Home.

Le Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle 5L, la nouvelle bouilloire électrique Xiaomi

Chaque semaine, le géant chinois Xiaomi lance de nouveaux produits intelligents pour la maison sous la marque Mijia, qui font partie de la vaste gamme d’appareils de la marque. Parmi ces produits, l’un des plus populaires est ses bouilloires, et une bonne preuve en est que la marque chinoise a vendu des millions d’unités de ces appareils au cours des dernières années.

Eh bien, Xiaomi vient de lancer sur le marché de son pays d’origine la nouvelle bouilloire de la série Kettle, un Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle 5L qui peut être à vous pour moins de 35 euros au taux de change.

Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle 5L, toutes les informations

Le Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle 5L est une bouilloire qui est fabriquée avec un revêtement extérieur en verre qui évite les brûlures en le touchant et, de plus, son intérieur est en acier inoxydable 316, ce qui lui confère une plus grande efficacité énergétique.

Si nous nous concentrons sur ses fonctionnalités, il est important de souligner que le Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle 5L dispose d’un réservoir de 5 litres, soit environ 20 verres d’eau, avec un chauffe-eau de 1 600 W qui est capable de chauffer ces cinq litres en seulement 8 minutes et avec un système de refroidissement instantané qui vous fournit de l’eau froide instantanément.

De plus, cette nouvelle bouilloire de Xiaomi est également équipée d’un panneau tactile qui vous permet de ajuster la température de l’eau entre 40℃ et 90℃ et dispose de trois modes d’ébullition différents : eau du robinet, eau purifiée et eau froide.

Tout comme les autres appareils intelligents de la marque, le Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle 5L est équipé d’une connectivité Wi-Fi, ce qui vous permet de le contrôler facilement depuis l’application Xiaomi Home.

Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle 5L : disponibilité et prix

Le Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle 5L est déjà disponible à l’achat en Chine pour 269 yuans, soit environ 34,45 euros au taux de change. Bien que nous ne sachions pas encore quand il arrivera sur le marché mondial, il est probable que cela ne tardera pas trop.

