Rivée de smartwatches en vue : Google, Xiaomi et OnePlus vont bientôt lancer de nouvelles montres avec Wear OS

Nouveaux montres pour les nouveaux temps.

Les montres Samsung Galaxy Watch 6 trouveront de nouveaux concurrents dans le segment

Une nouvelle génération de smartwatches est en marche. Après une implantation stabilisée sur le marché des dispositifs portables, les montres intelligentes doivent relever le défi de conserver le marché actuel des clients et continuer à élargir leur niche. C’est pourquoi Google, Xiaomi, Oppo et OnePlus sont sur le point de présenter leurs nouvelles montres propulsées par Wear OS, la version Android pour les montres.

Il y a encore peu de produits

Le marché des smartwatches a besoin de diversifier son catalogue de dispositifs, et des marques comme Google, Xiaomi, OnePlus et Oppo seraient les prochaines marques à lancer de nouveaux modèles sur le marché. En effet, on s’attend à ce que Google lance sa Pixel Watch 2 lors de l’événement prévu pour le 4 octobre prochain. Quant à OnePlus et Oppo, de nombreuses rumeurs indiquent que leurs montres sortiront cette année, bien que plus de détails n’aient pas encore été révélés et qu’elles sortent plutôt au cours des premiers mois de 2024. En ce qui concerne Xiaomi, cependant, Google a laissé entendre qu’une montre Xiaomi avec Wear OS arrivera, ce qui est inédit pour la marque axée sur les bracelets de sport.

L’un des aspects les plus frappants des montres intelligentes est qu’il y a actuellement si peu de concurrents. Si nous excluons les montres connectées (si vous ne savez pas les distinguer, vous pouvez voir leurs différences avec une smartwatch ici), le marché des smartwatches est assez réduit, avec peu de marques qui se lancent et une domination très claire de l’Apple Watch avec son système d’exploitation iOS exclusif et de la Samsung Galaxy Watch dans le panorama Android.

New watch alert! Check out our latest collab with Xiaomi ????#SmarterEveryWear #XiaomiWatch2Pro #WearOS https://t.co/bfbAtYVv5Z — Wear OS by Google (@WearOSbyGoogle) Septembre 18, 2023

Concurrence Android pour Samsung

L’Apple Watch ne sera pas une concurrence directe pour ces dispositifs, car elle dispose d’un écosystème totalement différent. Cependant, le Samsung Galaxy Watch 6 aura de nouveaux concurrents dans un segment où il opère avec très peu de concurrents, si nous considérons que même des modèles de haut niveau comme la Pixel Watch n’ont pas été officiellement vendus en France. Il reste à voir, cependant, combien de ces montres arriveront officiellement en France.

Nous sommes entourés de montres intelligentes depuis de nombreuses années, mais tout cela montre que ce marché a encore beaucoup de potentiel d’évolution, malgré la baisse des ventes qu’il a subie ces derniers trimestres en raison de la situation économique mondiale inflationniste, ce qui a également affecté les ventes de smartphones. Seul le temps dira si cela s’améliorera ou si la tendance de la technologie mobile continuera de baisser.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :