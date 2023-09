Les Samsung Galaxy S21 reçoivent également Android 14 avec la version bêta One UI 6.0

Fidèle à sa promesse de mettre à jour à la fois les nouveaux et les anciens terminaux, Samsung a déjà libéré la version bêta de One UI 6.0 avec Android 14 pour la famille Galaxy S21.

Image de la famille Galaxy S21 de Samsung.

Samsung continue de libérer des versions bêta de One UI 6.0. Si nous parlions récemment du fait que les Galaxy S22 Ultra l’avaient déjà reçue, c’est maintenant au tour de la famille Galaxy S21, comme le rapporte Gizmochina. Rappelons que la version bêta est déjà disponible depuis un certain temps pour les Galaxy S23 et les Galaxy A54, entre autres appareils.

Apparemment, la version bêta de One UI 6.0 pour les Samsung Galaxy S21 est déjà disponible en Corée du Sud, les autres régions devant la recevoir d’ici peu de temps. Il convient de mentionner que pour accéder à la version bêta, il faut utiliser l’application Samsung Members.

Quelles sont les nouveautés de la version bêta de One UI 6.0?

Tout d’abord, certaines des nouveautés d’Android 14, dont beaucoup sont axées sur la confidentialité, la sécurité ou la consommation multimédia. Il y a aussi un nouvel écran de fonctionnalités du système pour One UI 6.0, qui semble vouloir rechercher un design plus unifié avec Android 14 stock.

Dans cette version bêta, Samsung essaie de mettre en avant le design simplifié, l’apparence moderne et un panneau de paramètres rapides repensé. L’entreprise se concentre également sur l’allégement des fonctions personnalisables, qui étaient auparavant limitées à Good Lock.

De nouveaux gestes de navigation ont été ajoutés, ainsi qu’un meilleur contrôle de luminosité et le nouvel écran de verrouillage dynamique conçu par les Coréens. La couche de personnalisation dispose également d’une nouvelle police de texte par défaut, qui vise à donner une apparence plus moderne et élégante à One UI. De plus, nous trouverons un nouveau système de gestion des notifications, qui permet même de les trier en fonction de leur ancienneté.

La version bêta a une taille de 2,5 Go et, comme nous l’avons déjà mentionné, pour y accéder, il est nécessaire d’avoir un compte et l’application Samsung Members. Une fois connecté, vous devriez pouvoir voir une bannière annonçant One UI 6.0. Cliquez dessus et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran. Enfin, allez dans les paramètres et recherchez une nouvelle version du logiciel. Vous n’aurez qu’à cliquer sur Télécharger et installer pour l’avoir sur votre téléphone.

Il est prévu que la version bêta quitte rapidement le sol coréen et arrive dans le reste des régions, il faudra donc faire preuve d’un peu de patience pour l’instant.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :