Huawei travaille déjà sur un nouveau concurrent pour le Samsung Galaxy Z Flip5, et cette fois il pourrait inclure la 5G.

Huawei se prépare à lancer un nouveau téléphone pliable de type coquille, contourant les sanctions américaines pour lui permettre de prendre en charge les réseaux 5G.

Image du Huawei Pocket S et de sa gamme de couleurs.

En termes de téléphones pliables, Huawei se distinguait par ses terminaux de grand format. Il suffit de jeter un coup d’œil à son concurrent direct, le Samsung Galaxy Z Fold 5, pour le constater. Il est vrai qu’ils ont également essayé de percer sur le marché des téléphones à clapet, avec le Huawei Pocket S comme offre la plus récente.

Selon une rumeur qui est apparue sur le site chinois CNMO, il semble qu’il y ait un successeur du Pocket S en préparation, qui viendrait tenter de grignoter des parts de marché au Samsung Galaxy Z Flip 5. Étant donné que le Huawei P50 Pocket était destiné au haut de gamme et le Pocket S au milieu de gamme, il est spéculé que ce téléphone pliable serait à nouveau destiné au haut de gamme.

Un téléphone pliable de type coquille Huawei avec prise en charge de la 5G ?

Les fuites publiées dans les médias indiquent que le nouveau dispositif de Huawei aura un écran secondaire amélioré, qu’il sera plus léger que son prédécesseur et qu’il supportera les réseaux 5G. C’est important, car les sanctions américaines à l’encontre de Huawei les empêchaient de se connecter au réseau, mais il semble qu’ils aient trouvé un moyen.

D’autre part, il semble très probable que le processeur soit un Kirin 9000. Comme vous le savez probablement déjà, les Kirin sont les processeurs propriétaires de la marque chinoise. Ce processeur se trouve dans les Huawei Mate 60 et offre une prise en charge de la 5G, ce qui devrait également être le cas pour ce dispositif.

Par ailleurs, il y a très peu d’informations sur ce nouveau téléphone pliable (du moins pour le moment). Si les spécifications du Huawei Pocket S peuvent être utilisées comme guide, on peut supposer, au minimum, que la caméra frontale sera centrée sur le panneau principal.

Nous ne sommes pas sûrs de ce que peut signifier cette « amélioration de l’écran secondaire », mais nous supposons au moins qu’il sera plus grand que celui du Pocket S. Cet écran était vraiment petit, seulement 1,04 pouces.

Si le processeur est finalement un Kirin 9000, alors il est clair que le téléphone sera destiné au haut de gamme. Il reste à voir la quantité de RAM et de mémoire interne, mais nous devrions parler de valeurs d’au moins 12-16 Go de RAM et de 512 Go de stockage.

On s’attend également à ce que la batterie soit améliorée par rapport aux générations précédentes. Dans le Pocket S, nous avions une batterie de 4 000 mAh, il serait donc intéressant de voir si Huawei peut relever la mise. Nous espérons qu’ils répéteront certaines fonctionnalités, comme l’appareil photo principal de 40 MP ou le capteur d’empreintes digitales situé sur le côté.

Nous resterons attentifs à toute nouvelle information concernant ce dispositif.

