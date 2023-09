Xiaomi a commencé à déployer les premières versions de MIUI basées sur Android 14, et voici les trois téléphones qui peuvent déjà être mis à jour.

Il y a à peine deux semaines, nous vous avons indiqué depuis Mond Xiaomi que les premières versions stables d’Android 14 avaient commencé à arriver sur les ROM chinoises des Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13, il était donc une question de temps avant que nous puissions profiter de ce logiciel dans sa version mondiale.

Et voilà, aujourd’hui même, Xiaomi a commencé à publier les premières versions Mi Pilot de cette mise à jour pour jusqu’à trois appareils Xiaomi. Bien sûr, nous devons garder à l’esprit que pour le moment, c’est un logiciel de test destiné à essayer de détecter d’éventuels problèmes de fonctionnement, mais cela nous annonce une sortie stable dans les semaines à venir.

Les Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 et Xiaomi 12T sont les premiers chanceux

Eh oui, comme vous l’avez lu, les Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 et Xiaomi 12T sont les premiers appareils Xiaomi dans lesquels nous pouvons essayer cette nouvelle version d’Android 14 avant qu’elle ne soit déployée de manière stable pour tous les utilisateurs, ce que nous espérons se produire le plus rapidement possible.

De plus, grâce aux informations fournies par MIUIes, nous avons pu apprendre que ces trois smartphones partagent le même journal des modifications, où nous pouvons voir deux principales nouveautés qui arrivent avec cette mise à jour : amélioration de la stabilité du système et réduction du temps de latence du système.

Cela dit, il ne reste plus qu’à attendre que Xiaomi décide de publier cette mise à jour de manière stable pour ces trois appareils, afin que nous puissions découvrir quelles sont les nouvelles fonctionnalités que la marque nous a préparées. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été confirmée, mais nous continuerons à vous informer afin que vous puissiez mettre à jour dès que ce sera disponible.

