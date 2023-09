Son du spectacle, 20 heures de batterie et design premium pour ces écouteurs en promotion

Sont compatibles avec les codecs LDAC de haute qualité sonore créés par Sony.

Ces écouteurs SoundPEATS Air3 Deluxe HS sont conçus pour profiter pleinement d’un abonnement à la musique HD ou de chansons au format FLAC.

Vous avez besoin de nouveaux écouteurs sans fil pour écouter de la musique, mais votre budget est limité ? Pas de soucis, j’ai une excellente offre qui vous satisfera pleinement. En effet, les SoundPEATS Air3 Deluxe HS sont actuellement en promotion à 40 euros sur Amazon, avec une qualité sonore incroyable et des matériaux de construction très durables. Actuellement, ce même modèle coûte 52 euros sur AliExpress.

Ils sont une excellente alternative à n’importe quel autre paire d’écouteurs avec des prix supérieurs à 100 euros. Nous avons testé plusieurs modèles de JBL et Sony à ces prix-là, et ceux de SoundPEATS n’ont rien à envier aux marques traditionnelles. Vous pouvez obtenir ce modèle pour seulement 40 euros dans les couleurs noir + doré, blanc + doré et violet. Ils surpassent la grande majorité des écouteurs Xiaomi.

SoundPEATS Air3 Deluxe HS

Obtenez de bons écouteurs à un bon prix

Les SoundPEATS Air3 Deluxe HS sont les premiers écouteurs semi-in-ear au monde avec certification Hi-Res Audio. Cela signifie qu’ils offrent une qualité sonore exceptionnelle, avec des détails plus riches et une expérience musicale immersive. Leur technologie LDAC et leur pilote dynamique de 14,2 mm permettent une plage de fréquence de 20 à 40 000 Hz, une profondeur de bits de 24 bits/96 kHz et un débit binaire de 990 kbps.

Ces écouteurs intègrent une technologie de suppression du bruit à double microphone qui réduit efficacement de 80% le bruit extérieur lors des appels, garantissant ainsi une communication claire dans des environnements bruyants. De plus, leur design ergonomique semi-in-ear et leur poids léger de 4 grammes assurent un ajustement sûr et confortable, évitant ainsi que les écouteurs ne tombent accidentellement même pendant des activités physiques telles que la course ou les sauts.

Les Air3 Deluxe HS sont équipés d’un capteur intégré qui détecte si les écouteurs sont utilisés ou non. Cela permet de mettre en pause et de reprendre la lecture automatiquement lorsque les écouteurs sont retirés ou remis dans l’oreille. Ils offrent également jusqu’à 5 heures de lecture par charge et un total de 20 heures de lecture avec l’étui de charge.

L’application SoundPEATS offre un contrôle complet sur la musique et les fonctionnalités des écouteurs. Les utilisateurs peuvent régler le volume, utiliser un égaliseur adaptatif, choisir des égaliseurs prédéfinis, activer le mode jeu, configurer la détection de l’oreille et personnaliser les fonctions des boutons selon leurs préférences musicales.

Ces écouteurs utilisent la technologie Bluetooth 5.2, garantissant ainsi une connexion plus rapide, stable et sans interruptions. Par ailleurs, ils disposent d’un mode jeu qui réduit considérablement la latence à seulement 60 ms lorsque l’écouteur gauche est touché trois fois. Cette faible latence est idéale pour une expérience immersive en regardant des films ou en jouant à des jeux vidéo nécessitant une synchronisation précise de l’audio et de la vidéo.

SoundPEATS Air3 Deluxe HS

En conclusion, pour seulement 40 euros, vous pouvez obtenir des écouteurs légers de grande qualité de construction, un son très propre et puissant, une bonne autonomie, des appels clairs et sans bruit et une connectivité stable.

