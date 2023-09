La fuite massive subie par Xbox était la faute de Microsoft: Phil Spencer parle de ce qui s’est passé

La FTC finalement est finalement déclarée coupable de la fuite et le chef de Xbox reconnaît que ce qui a été divulgué n’est pas les plans actuels de l’entreprise.

Microsoft est responsable de la fuite subie par Xbox et Phil Spencer parle de ce qui s’est passé.

Hier, c’était une journée très agitée chez Microsoft, puisque, comme vous le savez déjà à ce stade, l’entreprise a subi une fuite massive de sa feuille de route pour les années à venir et d’une bonne quantité de courriels datant de plusieurs années, dans lesquels ils admivaient un grand intérêt pour l’acquisition de sociétés comme Nintendo ou Valve. En réalité, grâce à ces documents divulgués, nous avons pu découvrir que la prochaine génération de consoles pour Xbox arriverait en 2028 et que l’année prochaine, nous recevrons probablement de nouveaux modèles de Xbox Series X et S, accompagnés d’une nouvelle manette.

Donc, tout cela semblait être la faute de la FTC, la Federal Trade Commission américaine, et de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux affirmaient que cette fuite avait été intentionnelle, en guise de vengeance pour tout ce qui s’était passé pendant le processus judiciaire concernant l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft. Évidemment, personne n’avait de preuves à ce sujet et il a finalement été découvert que ce n’était ni la faute de la FTC, mais de Microsoft elle-même.

Microsoft était responsable de la fuite subie par Xbox, comme l’a déjà mentionné Phil Spencer, le chef de la marque verte

Exactement, tous ces documents et courriels divulgués, datant d’avril 2022, sont arrivés à nos yeux à cause de Microsoft. Douglas Farrar, le directeur de la communication de la commission, a initialement déclaré que « la FTC n’est pas responsable de la publication des plans de Microsoft pour ses consoles et ses jeux« , pour ensuite ajouter dans des déclarations à NBC News que « Microsoft est responsable de l’erreur d’envoi de ces documents au tribunal« . Apparemment, les personnes de Redmond ont envoyé les documents non censurés le 14 septembre et le tribunal les a téléchargés directement, comme convenu, sur la page internet dédiée à l’affaire de l’acquisition d’Activision Blizzard.

En réalité, ce qui a été commenté précédemment a été confirmé par la juge du cas, Jacqueline Scott Corley elle-même. De plus, Bloomberg a également pu corroborer cette information, car ils ont pu parler à une personne familière de toute cette situation qui a préféré rester anonyme. Avec tout cela sur la table, Xbox n’avait d’autre choix que de sortir et de parler de la situation, et c’est ce que son responsable, Phil Spencer, a fait.

We’ve seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team’s work shared in this way because so much has changed and there’s so much to be excited about right now, and in the future. We will share the real plans when we are ready. — Phil Spencer (@XboxP3) Septembre 19, 2023

Le responsable de Microsoft et chef de Xbox a reconnu dans le tweet que vous pouvez voir juste au-dessus de ces lignes qu’ils avaient « vu la conversation autour des anciens courriels et des documents ». Spencer ajoutait que « c’est difficile de voir le travail de notre équipe partagé de cette manière parce que tant de choses ont changé et qu’il y a tellement de raisons d’être enthousiastes en ce moment, et à l’avenir« . De plus, il concluait en indiquant que Microsoft « partagera ses vrais plans lorsque nous serons prêts« . Par conséquent, il reste à voir ce qui a finalement changé dans les plans de Xbox pour son avenir.

Au-delà de cela, selon The Verge, Phil Spencer a envoyé un message à certains employés de Microsoft dans lequel il parle de la fuite massive. Dans cette communication, le chef de Xbox dit ce qui suit : « Aujourd’hui, de nombreux documents envoyés au tribunal liés à notre proposition d’acquisition d’Activision Blizzard ont été publiés de manière non intentionnelle. Je sais que c’est décevant, même si ces documents datent d’un an et que nos plans ont évolué ».

« Je sais aussi que nous prenons tous la confidentialité de nos plans et des informations de nos partenaires très au sérieux. Cette fuite, évidemment, signifie que nous n’avons pas été à la hauteur de ces attentes. Nous apprendrons de ce qui s’est passé et nous serons meilleurs à l’avenir. Nous mettons tous une grande quantité de passion et d’énergie dans notre travail, et ce n’est jamais ainsi que nous voulons que ce dur travail soit partagé avec la communauté. Cela étant dit, il y a beaucoup plus de choses excitantes et quand nous serons prêts, nous partagerons les vrais plans avec nos joueurs », ajoutait Spencer.

« Pour finir, j’apprécie tout le travail que vous consacrez à l’équipe Xbox pour surprendre et ravir nos joueurs. Dans les jours et les semaines à venir, nous nous concentrerons sur ce que nous pouvons contrôler : continuer avec le fantastique succès de Starfield, avec la future sortie du fabuleux et accessible Forza Motorsport et nous continuerons à créer des jeux et des dispositifs dont des millions de joueurs pourront profiter ».



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :