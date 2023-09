Cette tablette Lenovo bénéficie d’une grande autonomie et d’une réduction de 50 euros sur son prix

Nous parlons de la Lenovo Tab M10 Plus de troisième génération, désormais vendue à prix réduit sur Amazon et dans d’autres stores.

La Lenovo Tab M10 Plus de troisième génération est réduite de 50 euros sur Amazon

Comme nous le disons souvent, la quantité d’offres que nous pouvons trouver sur Amazon est tout simplement folle et il est souvent très difficile de suivre tous les produits dont le prix est réduit sur cette plateforme. Dans ce cas, nous devons vous parler d’une tablette parfaite pour profiter de notre divertissement préféré, que ce soit regarder des vidéos sur YouTube, naviguer sur Internet ou sur nos réseaux sociaux. Pour donner plus de détails, cette tablette est un modèle de Lenovo.

Plus précisément, nous avons entre les mains l’une des meilleures et plus récentes tablettes de la marque, la Lenovo Tab M10 Plus de troisième génération, généralement vendue au prix de 229 euros, ce que vous pouvez vérifier sur Amazon et MediaMarkt, par exemple. Bon, les deux stores proposent le même rabais pour ce produit, vous pouvez donc décider lequel choisir une fois que vous avez fini de lire ce que nous avons à vous dire sur cette promotion et sur la tablette elle-même, qui bénéficie maintenant d’une réduction de 22%.

Cette Lenovo Tab M10 Plus est réduite de 21% sur Amazon

Dans ce post, nous nous concentrerons sur l’offre d’Amazon, qui fait passer son prix recommandé à une réduction d’environ 50 euros. Autrement dit, cette Lenovo Tab M10 Plus peut être à vous au prix de 179 euros sur Amazon en ce moment. De plus, rappelez-vous que si vous décidez d’acheter cette tablette sur cette plateforme, où elle a reçu une évaluation de 4,5 étoiles, en tant que client Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite et rapide, la recevant dès demain si vous l’achetez aujourd’hui même.

La Lenovo Tab M10 Plus de troisième génération dispose d’ un écran tactile de 10,61 pouces avec une résolution 2K (2 000 x 1 200 pixels), un écran IPS et une luminosité de 400 nits. De plus, elle est capable de diffuser les principales plateformes de streaming comme Netflix ou Disney, par exemple, avec une résolution de 1080p, qui est la résolution vidéo maximale disponible pour les appareils mobiles. Et bien que cela ne soit pas inclus, elle est compatible avec le stylet Lenovo Precision Pen 2.

Au cœur de cette tablette, nous trouvons le processeur MediaTek G80 à huit cœurs avec la carte graphique ARM Mali-G52 MC2. Il convient également de mentionner que c’est le modèle avec la plus grande capacité de stockage de cet appareil, avec une RAM de 4 Go et une capacité de stockage de 128 Go. D’autre part, il convient de mentionner ses caméras avant et arrière, toutes deux de 8 Mp, ainsi que ses haut-parleurs quad compatibles avec Dolby Atmos. En termes de connectivité, il se connecte sans fil via WiFi 5 et Bluetooth 5.0.

➡️ Voir l’offre Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’autonomie de cette tablette est plus que remarquable pour un produit de ce type, car nous pouvons profiter jusqu’à 12 heures de lecture vidéo, grâce à sa batterie de 7 700 mAh. Avant de finir, il convient également de mentionner que cette tablette est équipée d’ Android 12 comme système d’exploitation, bien qu’une mise à jour vers Android 13 soit prévue. Tout cela dit, il ne reste plus qu’à rappeler que cette Lenovo Tab M10 Plus de troisième génération peut être vôtre au prix de 179 euros sur Amazon en ce moment.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :