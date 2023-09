Ces 3 téléphones Xiaomi reçoivent déjà la première version bêta stable d’Android 14

Android 14 avance aussi avec le déguisement de MIUI et atteint le premier niveau ‘beta’ stable qui est déjà disponible pour les Xiaomi 13, 13 Pro et 12T.

Le Xiaomi 13 Pro est l’un des téléphones compatibles avec la nouvelle version ‘beta’ de MIUI basée sur Android 14.

Android 14 poursuit son parcours pour un atterrissage officiel et des versions stables qui devrait être plus qu’imminent. Après tout, les Google Pixel 8 seront présentés dans quelques jours, le 4 octobre, et il est évident qu’ils seront les premiers à être équipés de la dernière version d’Android, le fameux Upside Down Cake.

Cette douceur cuite à l’envers est déjà testée par certains utilisateurs de Xiaomi avec le masque habituel de MIUI, bien que le géant chinois n’ait pas encore donné plus de détails sur ses avancées avec une mise à jour qui semble également très prometteuse, du moins pour les smartphones les plus importants du catalogue de Haidian.

En effet, comme nous l’ont confirmé nos collègues de GizmoChina, les développeurs de Xiaomi ont déjà commencé les tests sur les marchés internationaux de la première version bêta stable et publique d’Android 14, qui est disponible pour trois modèles : Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 12T.

Voici comment se déroulera le déploiement d’Android 14 dans le catalogue de Xiaomi

Il convient de rappeler ici que les versions bêta d’Android 14 pour les téléphones du fabricant dirigé par Lei Jun avaient déjà commencé à être distribuées en Chine il y a quelques semaines, bien que Xiaomi ne propose que deux terminaux pour le programme de test dans son pays d’origine, à savoir les Xiaomi 13 et 13 Pro.

Le Xiaomi 12T les rejoindra peut-être parce qu’il a réussi à pénétrer davantage les marchés étrangers, sans nouvelles pour le moment d’une ouverture plus large en termes d’appareils.

En réalité, nous ne pouvons pas non plus parler d’une version bêta complètement ouverte, car au cours de ces premiers pas, elle sera uniquement disponible pour les utilisateurs inscrits à Mi Pilot. Même si les fichiers peuvent être téléchargés depuis les serveurs de Xiaomi, il n’est pas possible d’installer le firmware sur n’importe quel appareil car l’outil vérifie le compte Xiaomi, le numéro IMEI du terminal et quelques autres éléments que l’entreprise demande lorsqu’un utilisateur s’inscrit au programme de test.

Il est important de souligner que Xiaomi développe indépendamment MIUI sur la base d’Android, pouvant mettre à jour les deux séparément. Ainsi, Android 14 sera lancé sur leurs téléphones avec la MIUI 14 actuelle, tandis que la nouvelle itération de la personnalisation la plus populaire de la plateforme sera disponible plus tard, à la fin de l’année, avec les Xiaomi 14.

En ce qui concerne la version de MIUI, sachez qu’elle restera en « v14 », du moins pour le moment, bien qu’il y ait eu des rumeurs concernant MIUI 15. Ce qui se dit dans les communautés Xiaomi, c’est qu’Android 14 sera lancé avec MIUI 14, tandis que MIUI 15 arrivera plus tard avec la nouvelle série Xiaomi 14 avant la fin de 2023.

Vous savez déjà que la base d’Android inclut les nouveautés présentées par Google lors de l’événement I/O 2023 et récemment, tandis que Xiaomi développe indépendamment des améliorations supplémentaires pour MIUI, qui sont distribuées selon leur propre version du firmware.

Il ne reste plus qu’à prendre patience car cette année, il semble que les fabricants se battront pour être les premiers à sortir Android 14… Ce qui est une excellente nouvelle !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :