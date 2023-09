Seulement aujourd’hui : cette monstrueuse montre chute de 300 à 130 euros et c’est un achat spectaculaire

Vous économisez plus que ce que vous payez en achetant une montre intelligente ultra résistante, avec 2 écrans, un processeur Qualcomm et des appels Bluetooth.

Avec cette montre intelligente en promotion, vous pouvez également passer et recevoir des appels téléphoniques via Bluetooth.

Amazon nous offre l’une des offres les plus spectaculaires que vous verrez aujourd’hui, mais avec la limitation qu’elle se termine aujourd’hui. Le protagoniste est le TicWatch Pro 3 GPS, une montre intelligente haut de gamme qui se distingue par son design ultra résistant, ses 2 écrans, un processeur Qualcomm et des fonctionnalités telles que les appels Bluetooth. En plus de tout cela, la TicWatch Pro 3 GPS bénéficie d’un coupon de réduction de 99 euros qui vous permet de l’acheter pour seulement 130 euros sur Amazon, un prix tout simplement spectaculaire.

L’opportunité offerte par le store se manifeste davantage si nous mentionnons que cette montre intelligente a un prix de vente recommandé de 299,99 euros. Par conséquent, vous économisez (170 euros) plus que ce que vous payez (130 euros), c’est une occasion unique de vous procurer une montre intelligente sensationnelle. Avec l’inscription à Amazon Prime, vous économisez également sur l’expédition, mais n’oubliez pas que ce coupon de réduction n’est disponible que pendant ce mercredi 20 septembre.

Vous avez juste à cocher la case « Appliquer le coupon de 99€ » pour obtenir la TicWatch Pro 3 GPS à 130 euros. Cette même montre intelligente est proposée à 203 euros sur PcComponentes, tandis qu’elle n’est pas disponible sur le site web de Mobvoi, le fabricant. Il ne fait donc aucun doute que l’achat sur Amazon est la meilleure option.

Tous les avantages d’acheter la TicWatch Pro 3 GPS pour seulement 130 euros

Le premier point fort de cette TicWatch Pro 3 GPS est son design, car vous obtiendrez une montre ultra résistante prête à survivre à vos aventures les plus extrêmes. Elle possède une résistance militaire, ce qui signifie qu’elle résiste à l’humidité, aux hautes températures, à l’eau, aux rayons X et à d’autres éléments dangereux. La même chose peut être dite de son bracelet en imitation cuir, qui est à la fois très confortable et résistant.

Ce qui vous surprendra le plus avec cette montre intelligente, c’est qu’elle a 2 écrans. Oui, vous avez bien lu, elle a 2 écrans différents. D’un côté, il y a le panneau AMOLED traditionnel, en couleur et avec une grande netteté pour voir les images parfaitement. De l’autre côté, il y a le panneau FSTN, une technologie spéciale qui affiche les données essentielles en noir et blanc, et dont l’objectif est d’économiser la batterie.

La présence du processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100 brille également sur la TicWatch Pro 3 GPS, ce qui permet à toute l’expérience de se dérouler rapidement. Il est accompagné de Wear OS comme système d’exploitation, ce qui signifie que vous pouvez accéder au Play Store directement depuis la montre pour télécharger des applications comme Google Maps et Wallet. Faites attention à ce dernier détail, car cela signifie que vous pouvez utiliser la montre intelligente pour payer vos achats.

Pour tirer le meilleur parti de la TicWatch Pro 3 GPS, il est préférable de la connecter à votre téléphone via l’application Mobvoi. Vous pourrez ainsi profiter des fonctionnalités que nous avons mentionnées précédemment, ainsi que d’autres comme les appels Bluetooth, la réception de notifications et le contrôle de la lecture de musique. Pour contrôler son fonctionnement, vous pouvez utiliser à la fois l’écran tactile et le bouton sur le côté droit.

➡️ Voir l’offre TicWatch Pro 3 GPS

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Notez que cette montre intelligente est également un dispositif qui peut suivre votre activité physique. Elle dispose de dizaines de modes sportifs différents et, comme son nom l’indique, d’un GPS de haute précision. D’autre part, elle peut également suivre votre activité physique grâce à des outils tels que le capteur de fréquence cardiaque, la surveillance de l’oxygène dans le sang et l’analyse du sommeil.

Enfin, la TicWatch Pro 3 GPS est équipée d’une grande batterie de 577 mAh qui peut vous offrir 2 à 3 jours d’autonomie avec une utilisation intensive. Si vous optez pour l’écran en noir et blanc, l’autonomie peut même atteindre 45 jours avec une seule charge. En résumé, cette TicWatch Pro 3 GPS est une montre de très haute qualité et elle peut maintenant être à vous pour seulement 130 euros sur Amazon. N’oubliez pas d’appliquer la réduction de 99 euros avant la fin de ce mercredi.

